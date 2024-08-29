AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi'ni kutladı. Eldemir, bu büyük zaferin ulusal birliğimizin ve bağımsızlığımızın simgesi olduğunu vurgulayarak, şehitleri rahmetle anmayı ve bağımsızlık inancını tazelemeyi dile getirdi.

29.08.2024 14:48
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AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Eldemir, mesajında, 30 Ağustos'un Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade etti.

Cesaret ve kararlılıkla kazanılan bu özel günün Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, Türk milletinin azim ve fedakarlığıyla elde edildiğini belirten Eldemir, şunları kaydetti:

"Türk milleti 30 Ağustos 1922'de, Dumlupınar'da kazanılan bu büyük zaferle sadece topraklarını savunmakla kalmamış, aynı zamanda bağımsızlık ve özgürlüğünü de tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Bu zafer, milletimizin vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğinin sembolü haline gelmiştir. 30 Ağustos, ulusal birliğimizin ve bağımsızlığımızın simgesi olan bir bayramdır. Bu büyük zaferin yıl dönümünde bağımsızlık ve özgürlüğümüze olan inancımızı bir kez daha tazeliyor, bu uğurda canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Türk milletinin zaferi daima var olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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