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AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Demirkol, Medya Evi'nde Basın Mensuplarıyla Buluştu

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Demirkol, Medya Evi\'nde Basın Mensuplarıyla Buluştu

AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği Medya Evi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Demirkol, seçim çalışmalarıyla ilgili bilgiler vererek, projelerini şubat ayında tanıtacaklarını belirtti. Sosyal belediyecilik ve kentsel dönüşüm çalışmalarına önem vereceklerini vurgulayan Demirkol, ekibinin sürecin başından beri aktif bir şekilde çalıştığını ifade etti.

01.02.2024 17:43
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AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği Medya Evi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Medya Evini ziyaret eden Demirkol, Dernek Başkan Vekili Faruk Çidem ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

Gazetecilerle sohbet eden Demirkol, seçim çalışmalarıyla ilgili bilgiler vererek, proje tanıtımının şubat ayında yapılacağını kaydetti.

Seçim sürecini, proje bazlı yürüttüklerini vurgulayan Demirkol, "Ekibimiz sürecin başından beri, geceli gündüzlü aktif bir şekilde çalışıyor. İstanbul- Ankara'dan da bu teknik ekibimize destek geliyor. Bu teknik ekiplerimiz çalışıyor ve bunlarla ilgili bir proje tanıtım lansman programımız olacak, şubat ayının sonuna doğru. Bunun tarihini, il başkanlığımız duyuracak." ifadelerini kullandı.

Demirkol, projeler konusunda gerekli çalışmaları yaptıklarını vurgulayarak, sosyal belediyeciliği ön planda tutacaklarını, kentsel dönüşüm çalışmalarına çok önem verdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Demirkol, Medya Evi'nde Basın Mensuplarıyla Buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Demirkol, Medya Evi'nde Basın Mensuplarıyla Buluştu - Son Dakika
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