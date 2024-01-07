 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş coşkuyla karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş coşkuyla karşılandı

AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı açıklanan mevcut Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehre gelişinde partililer tarafından coşkuyla karşılandı.

AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş coşkuyla karşılandı
07.01.2024 - 23:22,
Abone Ol

AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı açıklanan mevcut Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehre gelişinde partililer tarafından coşkuyla karşılandı.

İstanbul'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Alinur Aktaş'ın kente gelişi dolayısıyla partililer Bursa- İzmir otobanındaki dinlenme tesislerinde toplandı.

Yakılan meşaleler arasında Bursa'ya gelen Aktaş, yağmur ve soğuk havaya rağmen alana geldikleri için vatandaşlara teşekkür etti.

Daha sonra Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen programda konuşan Aktaş, Türkiye'de 1392 belediye olduğunu hatırlatarak, "Biliyoruz ki bizim yaşadığımız şehir, en önemli belediyelerden bir tanesi. Bursa Türkiye'nin dördüncü büyük şehri. Her bir ilçemizin ayrı bir kıymeti var, değeri var." dedi.

İlçe ve Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 20 yıldır Belediye Başkanlığı yaptığını söyleyen Aktaş, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket'in bilge lideri Sayın Doktor Devlet Bahçeli bir araya geldi ve istişareler yaptı. Bugün hepinizin bildiği gibi bazı illerimizin, büyükşehrimizin belediye başkan adayları açıklandı. Nasip olursa 15 Ocak tarihinde illerimizin tamamı bitecek ve nasip olursa da ay sonuna kadar bütün ilçeleri AK Parti'den, Milliyetçi Hareket Partisinden veya ittifakla hareketlenen yerlerden tamamlanmış olacak. Velhasıl bu bir emanettir. Omuzumuzdaki bir yüktür. Ama ne olursunuz şunu bilin ki bu emanet sadece kardeşinize değil, bu emanet il başkanlarımıza, milletvekillerimize, parti büyüklerimize, gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza, vatan, devlet, bayrak, millet diyen ve evet diyen sizlere emanet edilmiş bu emanet. Dolayısıyla emanete el birliğiyle hep beraber sahip çıkacağız inşallah."

Aktaş, Cumhur İttifakı olarak, vatanın birliği ve beraberliğiyle, rengini şehitlerin kanından alan ay yıldızlı bayrağa sahip çıkmayla, bu zor coğrafyada bekayı sağlamak için canlarını dişlerine takarak çalıştıklarını ifade etti.

Yeni belediye başkanlığı dönemi için çok güzel projeler hazırladıklarını belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"İnşallah 31 Mart gününe kadar, 83 gün boyunca, minimum uykuyla, en az dinlenmeyle sizlerle beraber inşallah Cumhur İttifakı bayrağını tekrar Bursa'nın göklerine hep birlikte çekeceğiz. Bu 5 yılda inşallah kentsel dönüşüm iyi olacak. Son 2 yıldır gaza bastık. Ulaşımla alakalı çok özel projelerimiz olacak. Güçlerimizi birleştireceğiz. Ay sonuna doğru inşallah ilçe belediye başkan adaylarımız da belli olduğunda, her bir kardeşimizle birlikte gerek AK Parti'den gerek Milliyetçi Hareket Partisinden tabii ki akabinde meclis üyelerimizle birlikte Bursa'mızın her bir köyünü, her bir ilçe merkezini ve şehir merkezi olmak üzere tarayacağız. Derdimizi de heyecanımızı anlatacağız. Artık çalışma zamanı, artık gerçekten kenetlenme zamanı."

Fotoğraf çekiminin ardından son bulan programa, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa İlçe Belediye Başkanları, AK Parti İl Teşkilatı, AK Parti Bursa Milletvekilleri, MHP İl Teşkilatı ve partililer katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Belediye Başkanlığı, AK Parti, Türkiye, Bursa, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş coşkuyla karşılandı - Son Dakika


23:13
Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu
23:11
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile toplantı yaptı Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile toplantı yaptı
23:03
Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti
22:39
İsrail polisi, Kudüs'te 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu vurarak öldürdü İsrail polisi, Kudüs'te 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu vurarak öldürdü
22:39
Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni raydan çıktı Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni raydan çıktı
22:34
Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var
21:52
Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar
21:08
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye tepki: Bize salon vermeyene, yok sayana oy vermeyiz DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye tepki: Bize salon vermeyene, yok sayana oy vermeyiz

Son Dakika
23:11 Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile toplantı yaptı
23:13 Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu
23:03 Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti
22:39 İsrail polisi, Kudüs'te 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu vurarak öldürdü
22:39 Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni raydan çıktı
22:34 Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var
21:52 Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar
21:08 DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye tepki: Bize salon vermeyene, yok sayana oy vermeyiz
20:52 Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u rahat geçti
20:32 Fatih Terim yeni takımıyla 2'de 2 yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 00:45:48. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş coşkuyla karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement