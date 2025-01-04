AK Parti Çorum 8. Olağan Merkez İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Çorum 8. Olağan Merkez İlçe Kongresi yapıldı

AK Parti Çorum 8. Olağan Merkez İlçe Kongresi yapıldı

AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi yapıldı.

04.01.2025 18:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi yapıldı.

Atatürk Spor Salonu'ndaki kongre, Çorum Belediyesi mehter takımının gösterisiyle başladı.

AK Parti İl Koordinatörü Bahar Ayvazoğlu'nun divan başkanlığını yürüttüğü kongrede partililer saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, kongrenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde çok önemli hizmetler yaptığını söyledi.

Partilileri AK Parti'ye hizmet etmeye devam etmeye çağıran Ahlatcı, "Bizler, asırda bir defa nasip olacak bir liderin partisinin teşkilatıyız. Büyük davanın yol arkadaşlarıyız. Bu davaya hizmet etmeye hep birlikte devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da Çorum'un onlarca yıllık demir yolu hayalinin gerçekleşmesinde önemli bir adım atıldığını, Delice-Çorum hızlı tren hattı inşaatı yapım işi ihalesinin tamamlandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Arslan da kongrelerin partiler için yenilenme ve bayrak değişim süreci olduğuna işaret ederek, "Bu süreçte 'Görevi devrettim, benim işim bitti' deyip gitmeyin. 'Görevi ben devraldım. Görevi ben yürüttüğüme göre öncekiler kenarda dursun, onlarla bir hukukum olmasın' şeklindeki tuzağa düşmeyin." diye konuştu.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da besmele çekerek halka hizmet için yola çıktıklarını, bu yolda 23 yıldır samimiyetle çalıştıklarını anlattı.

AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay ise partiye geçmiş dönemde hizmet edenlere teşekkür ederek, yeni kurulan AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanlığı yöneticilerine başarı dileklerini iletti.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz da AK Parti'nin "erdemliler hareketi" olarak kurulan bir dava ve vefa hareketi olduğunu söyledi.

AK Parti'ye şimdiye kadar hizmet edenlere teşekkür eden Alagöz, şöyle konuştu:

"AK Parti'nin yolu hak yoludur, bu yol gönül yoludur, bu yol millete hizmet yoludur, bu yol birliğimizin, dirliğimizin, kardeşliğimizin yoludur. Bu yol Türkiye'nin ve Çorum'un bir yıldız gibi parladığı, dosta güven, düşmana korku verdiği Türkiye Yüzyılı yoludur. Bu yol gazilerin, şehitlerin yoludur, bu yol gönül coğrafyamızda 'Aman Türkiye'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın kılına zarar gelmesin' diye dua eden, kalbi Türkiye diye atan gönlü Türkiye diye titreyen kardeşlerimizin soydaşlarımızın, dindaşlarımızın yoludur."

Tek liste halinde yapılan kongre sonucu Alagöz başkanlığında oluşan AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanlığı yönetim kurulu, şu isimlerden oluştu:

Abdullah Yalçın, Alper Ceylan, Azmi Bektaş, Cafer Erkoç, Ceyhan Boz Çakal, Fatma Paşaoğlu, Fevzi Şeker, Halim Çatal, Hülya Karataş, İsmail Tekçam, Meftun Koldaş, Mehmet Burak Bayraktar, Mehmet Tepe, Muhammed Özenç, Muhammed özköse, Muharrem Ölmez, Murat Altınörs, Mustafa Külcü, Mustafa Yetişgen, Mustafa Yiğiter, Neslihan Yenihan, Recep Tayyip Sarıoğlu, Remzi Taha Kadiroğlu, Sevgi Bilgen, Şahin Özbüğrü, Şevket Şakar, Ünal Cevizci, Yunus Erdal, Zerrin Yalçın.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Çorum 8. Olağan Merkez İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:10 10 yaşındaki çocuk TikTok’taki akımın kurbanı oldu 10 yaşındaki çocuk TikTok'taki akımın kurbanı oldu
18:33 Nevzat Bahtiyar’ın avukatı: Narin cinsellik içeren bir eylem nedeniyle öldürüldü Nevzat Bahtiyar'ın avukatı: Narin cinsellik içeren bir eylem nedeniyle öldürüldü
18:12 Ferdi Tayfur, son yolculuğuna uğurlandı Ferdi Tayfur, son yolculuğuna uğurlandı
16:56 Necla Nazır, cenazedeki küfürlü kavgaya ateş püskürdü Necla Nazır, cenazedeki küfürlü kavgaya ateş püskürdü
16:33 Naci Görür’den çok sert uyarı: İstanbul bizi çökertir beyler şaka etmiyorum Naci Görür'den çok sert uyarı: İstanbul bizi çökertir beyler şaka etmiyorum
22:15 15 yaşındaki çocuğunu öldüren katil baba cinayeti itiraf etti 15 yaşındaki çocuğunu öldüren katil baba cinayeti itiraf etti
22:03 ABD, Suriye’nin kuzeyinde askeri üs kuracağı iddiasını reddetti ABD, Suriye'nin kuzeyinde askeri üs kuracağı iddiasını reddetti
22:00 Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:51 Çorum’da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu Çorum'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
21:31 Beşiktaş, Rize’de yıllar sonra bir ilki yaşadı Beşiktaş, Rize'de yıllar sonra bir ilki yaşadı
21:27 Avrasya Tüneli’nde bir kadın çıktığı üst geçitten atlama çalıştı Avrasya Tüneli'nde bir kadın çıktığı üst geçitten atlama çalıştı
21:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya’yı açmak bize nasip oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı açmak bize nasip oldu
21:23 3,5 yaşındaki Efe, boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu 3,5 yaşındaki Efe, boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu
21:13 Eski emniyet amirlerine ’Cevheri Güven’ davası Eski emniyet amirlerine 'Cevheri Güven' davası
21:07 Beşiktaş’ta sakatlık şoku: Oyuna devam edemedi, üzüntüden kulübede de duramadı Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Oyuna devam edemedi, üzüntüden kulübede de duramadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 19:28:05. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Çorum 8. Olağan Merkez İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.