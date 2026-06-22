AK Parti: Terörsüz Türkiye'de yasal çerçeve aşamasına gelindi

(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Terörsüz Türkiye" sürecinde terör örgütünün silah bırakmasına bağlı olarak yürürlüğe girecek yasal çerçevenin değerlendirilmesi aşamasına gelindiğini söyledi. Çelik, "Partimiz açısından Cumhurbaşkanı adayımız önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, toplantıda AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'ın 26-28 Haziran'da Sapanca'da yapılacak 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin sunum yaptığını belirtti. Kampta iç ve dış siyasete ilişkin başlıkların ele alınacağını ifade eden Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla hazırlanacak notların gelecek dönemde AK Parti politikalarına yön vereceğini söyledi.

Çelik, MKYK'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da dünyadaki gelişmeler, yapay zeka ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine ilişkin sunum yaptığını kaydetti.

Meclis çalışmaları, NATO Zirvesi, 15 Temmuz anma programları, COP31 BM İklim Zirvesi ve AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü gibi başlıkların da toplantıda ele alındığını aktaran Çelik, yoğun bir iç ve dış siyasi gündem bulunduğunu ifade etti.

İRAN-ABD MÜZAKERE SÜRECİ

Gazetecilerin İran ile ABD arasında imzalanan mutabakata ilişkin sorusunu yanıtlayan Çelik, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısının uluslararası hukuku zedelediğini belirterek, Türkiye'nin başından itibaren bu saldırıyı yanlış bulduğunu söyledi.

Çelik, gelinen aşamada ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesi için 60 günlük sürecin önem taşıdığını belirtti. Mutabakatta Hürmüz Boğazı'nın açılması, Amerikan ablukasının kaldırılması ve zenginleştirilmiş uranyum gibi başlıkların yer aldığını ifade eden Çelik, "Aslında iş şimdi başlıyor" dedi.

Sürecin kırılgan olduğuna dikkati çeken Çelik, İsrail hükümetindeki bazı isimlerin süreci sabote etmeye dönük açıklamalar yaptığını ifade etti. Çelik, herkesin kalıcı barış için irade koyması ve İsrail saldırganlığına karşı güçlü duruş sergilemesi gerektiğini söyledi.

"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ ERDOĞAN"

Çelik, bir soru üzerine şu yanıtı verdi:

"Sayın Bahçeli'nin açıklamaları son derece önemli. Partimiz açısından Cumhurbaşkanı adayımız önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Partimizin bütün organları kararlı duruş sergilemektedir. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarına teşekkür ediyoruz. Kendileri daha önce de kararlı ve nazik şekilde bunu ifade etmişlerdi. Erken seçimi reddeden açıklamalarına dönük hem de sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığını ittifakın ortak adayı olması, güçlü iradeyi yansıtması bakımından Cumhur İttifakı'nın birliği beraberliği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Değerli büyüğümüz Bahçeli'ye buradan şükranlarımızı arz ediyoruz."

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin de konuşan Çelik, çalışmaların kesintisiz sürdüğünü, sürecin devlet politikası haline geldiğini ifade etti."

Çelik, hedefin PKK/KCK'nın tüm unsurları, şubeleri ve uzantılarıyla silahlı yapısının feshi ve illegal yapısının sona ermesi olduğunu söyledi.

TBMM'deki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını kıymetli bulduklarını belirten Çelik, komisyon raporuna imza atanların attıkları imzanın arkasında durmasının önemli olduğunu vurguladı.

Çelik, terör örgütünün silah bırakmasını ve illegal yapıların sona ermesini temin edecek yasal çerçevenin Meclis gündeminde gecikmeden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"Terör örgütünün silah bıraktığı devlet kurumlarınca tespit edildiği ve bu tespit Milli Güvenlik Kurulu tarafından onaylandığı takdirde Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle bir Cumhurbaşkanı kararıyla bu süreç tamamlanmış olacaktır" diyen Çelik, devletin nitelikleri ve milletin değerleri konusundaki hassasiyetin korunduğunu ifade etti."

Çelik, süreci destekleme adı altında gündeme getirilen bazı söylemlerin sürece zarar verdiğini belirterek, etnik ve mezhebi ayrıştırmaya dönük yaklaşımları reddettiklerini söyledi.

Sürece yönelik hakkaniyetli eleştirilere saygı duyacaklarını belirten Çelik, ancak süreci çarpıtan, sabote etmeye çalışan ve dış bağlantılı provokasyonlara hizmet eden yaklaşımların farkında olduklarını kaydetti.

Çelik, "Artık terör örgütünün silah bırakmasına bağlı olarak yürürlüğe girecek bir yasa taslağının tartışılması, değerlendirilmesi aşamasındayız. Buna da herkesin katkı vermesi çok önemlidir" dedi.