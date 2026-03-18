AK Parti'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ne özel video

AK Parti, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ne özel video hazırladı.
AK Parti'nin Nsosyal hesabındaki paylaşımda, "Cihan yıkılsa emin ol, bu cephe sarsılmaz. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünde vatan uğruna toprağa düşen aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mehmet Akif Ersoy'un "Birlik" şiirini seslendirdiği kayda ve Çanakkale Savaşı'nı temsil eden görüntülere yer verildi.
