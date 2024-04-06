AK Parti\'den Esendere Belde Belediye Başkanı seçilen Büyüksu mazbatasını aldı

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AK Parti'den Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediye Başkanı seçilen Dırbaz Büyüksu, mazbatasını aldı.

Beraberindeki partililerle Yüksekova Adliyesi'ne giden Büyüksu'ya mazbatasını İlçe Seçim Kurulu görevlisi İrfan Kızılkaya verdi.

Adliye çıkışında açıklama yapan Büyüksu, 3 bin 500 seçmenin bulunduğu belde de 876 oy farkla kazanarak, AK Parti belediyeciliğini tekrardan başlattıklarını söyledi.

İlçeye yeniden hizmet etmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Büyüksu, şöyle konuştu:

"Mazbatanın alınmasında emeği geçen Esendere halkına teşekkür ederim. Mazbata, gönül belediyeciliğinin, sosyal belediyeciliğinin ve 5 yıllık hizmetimizin bir sonucudur. Beldemize güzel hizmetler yaptık. Bundan da onur duyuyoruz. Tüm ekibimizle çok güzel işler çıkardık. İnşallah önümüzdeki dönemde de çalışmalarımızın üstüne daha güzel hizmetler bırakacağız."