AK Parti\'den \'Her Site Bir Teşkilat\': İstanbul\'da yeni nesil teşkilatlanma başlıyor

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, siteleşen yaşam alanlarına yönelik yeni teşkilat çalışmalarını 'Her Site Bir Teşkilat' programında tanıttı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen program, AK Parti İstanbul İl Teşkilat Başkanı Muhammed Abdulhalim Aksu'nun konuşmalarıyla başladı. Programa AK Parti İstanbul milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı. AK Parti'nin İstanbul'da hayata geçirdiği yeni nesil teşkilat modelinin detaylarının anlatıldığı programda, pilot ilçe Başakşehir'de yürütülen çalışmalar ele alındı. İlçedeki 659 sitenin 181'ine site temsilcisi atanırken, teşkilatlanma sürecine ilişkin yönerge ve eğitim materyalleri de tamamlandı. Site yönetim kurullarının oluşturulmasına devam edilen modelde; seçim işleri, teşkilat yapısı, sosyal faaliyetler ve idari süreçlere ilişkin görev dağılımları netleştirildi. Nüfusunun yüzde 70'inin sitelerde yaşadığı Başakşehir'in; planlı şehirleşme yapısı ve genç nüfus profiliyle, İstanbul genelindeki 8 bin 674 siteye örnek teşkil edecek modelin merkezi olarak seçildiği belirtildi.

'İSTANBUL YENİ BİR ŞEHİR SOSYOLOJİSİNİN MERKEZİ HALİNE GELMİŞTİR'

Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "İstanbul, bugün yalnızca fiziki olarak büyüyen bir şehir değildir. Aynı zamanda yeni bir şehir sosyolojisinin merkezi haline gelmiştir. Yükselen her yeni siteyle birlikte şehirlerin silueti kadar; insanların birbirine temas etme biçimi, komşuluk anlayışı ve toplumsal hayatın ritmi de değişiyor. Mahalle kültürüyle büyüyen nesillerin yerini; ekranların içine sıkışan, dijital yalnızlık içerisinde büyüyen yeni kuşaklar almaya başladı. Oysa bizim medeniyetimizde komşuluk vardır. Selam vardır. Kapı çalma vardır. Birbirinin derdiyle dertlenmek vardır. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' diyen bir anlayışın mensupları olarak; bu gidişata kayıtsız kalamayız. İşte 'Her Site Bir Teşkilat' çalışması tam da bu ihtiyaçtan doğmuştur" dedi.

'BURADA ATTIĞIMIZ ADIM KLASİK SAHA ANLAYIŞININ GÜNCELLENMESİDİR'

Özdemir, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği vizyonla 1994 yılında nasıl hane hane her bir vatandaşımıza ulaştıysak, aynı sevda ile bugün de bunu başaracağız inşallah. 'Her Site Bir Teşkilat' çalışmamız ise; İstanbul'un değişen şehir hayatını doğru okuyan, modern şehirleşmenin ortaya çıkardığı sosyal mesafeyi yeniden güçlü bir toplumsal bağa dönüştürmeyi hedefleyen yeni nesil bir teşkilat refleksidir. Burada attığımız adım klasik saha anlayışının güncellenmesidir. Metrokent Sitesi 20 dönüm arazi üzerinde, 8 bin 300 vatandaşımızın ikamet ettiği ve 15 seçim sandığı ile birlikte başlı başına değerli bir mahallemizdir. Amacımız; yaşayan, temas eden, takip eden güçlü bir organizasyon modeli kurmaktır. 'Her Site Bir Teşkilat' modeli; geleceğin şehir hayatına hazırlanmış güçlü bir teşkilat vizyonudur. Her siteyi bir temas noktası, her haneyi bir gönül kapısı, her komşuluğu güçlü bir dayanışma alanı olarak görüyoruz" diye konuştu.

'ŞEHRİN HER NOKTASINA DOKUNAN GÜÇLÜ BİR SAHA AĞI KURUYORUZ'

Özdemir, "Bugün İstanbul'da mahalle hamilerimizle, sokak gönüllülerimizle ve şimdi de site temsilcilerimizle; şehrin her noktasına dokunan güçlü bir saha ağı kuruyoruz. 'Her Mahallesiyle, Her Hikayesiyle İstanbul' diyerek çıktığımız yolda; mahallede hami, sokakta gönüllü, sitede temsilci anlayışıyla İstanbul'un değişen hayat ritmine uygun yeni bir temas modeli inşa ediyoruz. Başakşehir'den başlayan bu hareketin; önce İstanbul'a, ardından tüm Türkiye'ye yayılan büyük bir gönül seferberliğine dönüşeceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.