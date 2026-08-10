AK Parti\'den Macaristan\'a Türk Dünyası Vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Macaristan Sosyal İlişkiler ve Kültür Bakanı, Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) Genel Başkan Yardımcısı Zoltan Tarr ile bir araya geldi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de resmi temaslarda bulunan Zorlu, Sosyal İlişkiler ve Kültür Bakanlığı binasında Tarr tarafından kabul edildi.

Zorlu, iki ülkenin tarihi ilişkilere sahip olduğunu, bugün ise bu ilişkilerin güçlenerek devam ettiğini söyledi.

Macaristan'ı "Türk dünyasının Batı'daki kapısı" olarak nitelendiren Zorlu, bu ülkenin Türk dünyası ile ilişkilerinin, AB ile ilişkilerine de katkı sağlayacağını ifade etti.

Zorlu, Macaristan'ın çok sayıda Türk tarihi eserine ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, bu değerlerin iki ülke arasındaki ilişkileri de olumlu etkilediğini belirtti.

Macaristan'ın, Kuraklıkla Mücadele Merkezi ve Türk Yatırım Fonu'na katkılarıyla Türk dünyasında kıymetli bir rol oynadığını belirten Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) ve Macaristan'ın TDT içindeki rolünün önemine dikkati çekti.

Aynı zamanda Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) Genel Başkan Yardımcısı da olan Tarr da adı "Zoltan'ın" Türkçedeki "Sultan" kelimesinden geldiğini belirterek, ülkede Türk izlerinin olduğuna işaret etti.

Macaristan ve Türkiye ilişkilerinin sadece ekonomik değil kültürel de olduğunu anımsatan Bakan Tarr, iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri geliştirmekte kararlı olduklarını belirtti.

Bakan Tarr, Türkiye'nin, Türk Dünyası ile Avrupa arasında bir köprü görevi gördüğünü ve Türkiye'nin bu rolüne çok önem verdiklerini kaydetti.

Tarr, Macaristan'daki Türk tarihi eserlerini, ülkenin en önemli eserleri arasında gördüklerini ve bu eserleri korumak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne de değinen Tarr, Macaristan Başbakanı Peter Magyar'ın, Türkiye'nin ev sahipliğinden övgülerle bahsettiğini aktardı.

Tarr, ayrıca Zorlu'ya görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Macaristan'a davet etmek istediklerini de söyledi.

Görüşmenin ardından Zorlu, Bakan Tarr'a, Macarca AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi ve üzerinde Türk dünyasının tüm ülkelerinin bulunduğu bir plaket takdim etti.

Tarr, Zorlu'yu uğurladığı sırada, Kültür Bakanlığı içinde bulunan bir motifi göstererek onun Türk motiflerini anımsattığını anlattı.

Görüşmede Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülsün Erkul da hazır bulundu.

Zorlu, gün içinde, Budapeşte'deki TDT Macaristan Temsilciliğini ziyaret etmiş, TDT Macaristan Temsilciliği İcra Direktörü Balazs Hendrich ile bir araya gelmişti.