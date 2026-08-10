AK Parti'den Macaristan'a Türk Dünyası Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti'den Macaristan'a Türk Dünyası Vurgusu

AK Parti\'den Macaristan\'a Türk Dünyası Vurgusu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Budapeşte'de Macaristan Bakanı Zoltan Tarr ile görüştü. Zorlu, Macaristan'ı 'Türk dünyasının Batı'daki kapısı' olarak nitelendirirken, Tarr kültürel ilişkileri geliştirme kararlılığını vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Macaristan Sosyal İlişkiler ve Kültür Bakanı, Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) Genel Başkan Yardımcısı Zoltan Tarr ile bir araya geldi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de resmi temaslarda bulunan Zorlu, Sosyal İlişkiler ve Kültür Bakanlığı binasında Tarr tarafından kabul edildi.

Zorlu, iki ülkenin tarihi ilişkilere sahip olduğunu, bugün ise bu ilişkilerin güçlenerek devam ettiğini söyledi.

Macaristan'ı "Türk dünyasının Batı'daki kapısı" olarak nitelendiren Zorlu, bu ülkenin Türk dünyası ile ilişkilerinin, AB ile ilişkilerine de katkı sağlayacağını ifade etti.

Zorlu, Macaristan'ın çok sayıda Türk tarihi eserine ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, bu değerlerin iki ülke arasındaki ilişkileri de olumlu etkilediğini belirtti.

Macaristan'ın, Kuraklıkla Mücadele Merkezi ve Türk Yatırım Fonu'na katkılarıyla Türk dünyasında kıymetli bir rol oynadığını belirten Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) ve Macaristan'ın TDT içindeki rolünün önemine dikkati çekti.

Aynı zamanda Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) Genel Başkan Yardımcısı da olan Tarr da adı "Zoltan'ın" Türkçedeki "Sultan" kelimesinden geldiğini belirterek, ülkede Türk izlerinin olduğuna işaret etti.

Macaristan ve Türkiye ilişkilerinin sadece ekonomik değil kültürel de olduğunu anımsatan Bakan Tarr, iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri geliştirmekte kararlı olduklarını belirtti.

Bakan Tarr, Türkiye'nin, Türk Dünyası ile Avrupa arasında bir köprü görevi gördüğünü ve Türkiye'nin bu rolüne çok önem verdiklerini kaydetti.

Tarr, Macaristan'daki Türk tarihi eserlerini, ülkenin en önemli eserleri arasında gördüklerini ve bu eserleri korumak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne de değinen Tarr, Macaristan Başbakanı Peter Magyar'ın, Türkiye'nin ev sahipliğinden övgülerle bahsettiğini aktardı.

Tarr, ayrıca Zorlu'ya görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Macaristan'a davet etmek istediklerini de söyledi.

Görüşmenin ardından Zorlu, Bakan Tarr'a, Macarca AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi ve üzerinde Türk dünyasının tüm ülkelerinin bulunduğu bir plaket takdim etti.

Tarr, Zorlu'yu uğurladığı sırada, Kültür Bakanlığı içinde bulunan bir motifi göstererek onun Türk motiflerini anımsattığını anlattı.

Görüşmede Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülsün Erkul da hazır bulundu.

Zorlu, gün içinde, Budapeşte'deki TDT Macaristan Temsilciliğini ziyaret etmiş, TDT Macaristan Temsilciliği İcra Direktörü Balazs Hendrich ile bir araya gelmişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Kürşad Zorlu, Macaristan, Budapeşte, AK Parti, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'den Macaristan'a Türk Dünyası Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksim’de korku dolu anlar “Benimle kal“ diyerek peşine takıldı Taksim'de korku dolu anlar! "Benimle kal" diyerek peşine takıldı
İran’da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai’ye yeni görev İran'da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai'ye yeni görev
Fener’in eski yıldızından füze Bursaspor sezona galibiyetle başladı Fener'in eski yıldızından füze! Bursaspor sezona galibiyetle başladı
Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar Maaşlar artacak Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar! Maaşlar artacak
Alaca’da kayıp adam şarampolde ölü bulundu Alaca'da kayıp adam şarampolde ölü bulundu
Samsun’da dayı ve yeğeni denizde boğuldu Samsun'da dayı ve yeğeni denizde boğuldu

01:53
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti
01:34
Bahçeli’den Kurtulmuş’a “Birliğin Gücü Milli İradenin Kararı“ temalı hediye
Bahçeli'den Kurtulmuş'a "Birliğin Gücü Milli İradenin Kararı" temalı hediye
01:09
Çerçeve yasaya bağımsız milletvekillerinden tek ’ret’ Koray Aydın’dan
Çerçeve yasaya bağımsız milletvekillerinden tek 'ret' Koray Aydın'dan
00:25
“Terörsüz Türkiye“ yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti’de
"Terörsüz Türkiye" yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti'de
00:10
DEM Parti’nin çerçeve yasa sonrası beklediği bir karar daha var: MGK kararının gecikmemesini ümit ediyoruz
DEM Parti'nin çerçeve yasa sonrası beklediği bir karar daha var: MGK kararının gecikmemesini ümit ediyoruz
23:11
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 05:25:55. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti'den Macaristan'a Türk Dünyası Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.