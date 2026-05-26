AK Partili Kaya: Gazze'de katledilen çocuklar kalbimizi yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Partili Kaya: Gazze'de katledilen çocuklar kalbimizi yaraladı

AK Partili Kaya: Gazze\'de katledilen çocuklar kalbimizi yaraladı
26.05.2026 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Muğla'da bayramlaşma programında Gazze'deki çocuk ölümlerine dikkat çekerek, ahlaklı siyaset vurgusu yaptı ve terörsüz Türkiye sürecine destek verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Muğla İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelerek bayramlaştı.

Kaya, burada yaptığı konuşmada, bayramların yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini belirterek, Muğla'da birlik ve beraberliğin hakim olduğu bir bayram yaşanmasını temenni etti.

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak her bayramda olduğu gibi bu bayramda da şehitlikleri, şehit ailelerini, huzurevlerini ve sevgi evlerini ziyaret edeceklerini ifade eden Kaya, "Büyük Türkiye ailesinin her bir ferdini bayram vesilesiyle kucaklıyoruz." dedi.

Dünyada savaş ve zulümlerin yaşandığı bir dönemden geçildiğini belirten Kaya, özellikle Gazze'de çocukların hayatını kaybetmesinin bayram arifesinde herkesi derinden yaraladığını belirterek, "Gazze'de daha dün minicik evlatlarımızın katledildiğini gördük ve gerçekten bayram arifesinde kalbimiz bir kez daha derinden yaralandı. Bayramların, savaşların bitmesini, barışın huzurun tüm dünyaya hakim olmasını temenni ediyoruz. Bunun için de aslında tüm varlığıyla mücadele eden bir liderin, Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz." diye konuştu.

Kaya, tüm dünyada barış ve huzurun hakim olması temennisinde bulunarak, Recep Tayyip Erdoğan'ın mazlumların yanında duran bir lider olduğunu söyledi.

AK Parti'nin kuruluşundan bu yana "kimsesizlerin kimsesi olmak" anlayışıyla hareket ettiğini belirten Kaya, "Cumhurbaşkanımız dünyadaki bütün zulümlerin karşısında dik bir şekilde barışın, huzurun kalıcı bir şekilde tespit edilmesi için mücadele ediyor. Allah ondan razı olsun inşallah." diye konuştu.

"Biz ahlaklı siyaset yapan kadrolarız"

"Siyasetin tek limanı ahlaktır." sözünü hatırlatarak, siyasette ahlaklı duruşun önemine vurgu yapan Kaya, şöyle konuştu:

"AK Parti'de yol alan tüm yol arkadaşlarımızın bu sözü yürekten hissettiğini düşünüyorum. Biz ahlaklı siyaset yapan kadrolarız. Yanlış yapanları ayırarak doğru insanlarla yolumuza devam eden kadrolar olduk. Siyasetin tek limanı ahlaktır sözünün bugünlerde her zamankinden daha fazla hatırlanması gerektiğini düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yolsuzluklar, hırsızlıklar, ahlaksızlıklar maalesef son yıllarda kamuoyunun gündemini fazlaca işgal eder oldu. Kendi aralarında bir iç hesaplaşmaları var. Bu iç hesaplaşmayı yaparken AK Partimize ve liderimize hiçbir şekilde en ufak bir hakareti kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Bütün o çirkin sözleri de onlara iade ediyoruz. Hep birlikte inşallah ahlaklı siyaset yapmak üzere gece gündüz demeden milletimizle iç içe, el ele, gönül gönüle bayramı geçireceğiz."

Kaya, AK Parti kadrolarının milletle iç içe çalışmayı sürdüreceğini ifade etti.

Şehit ailelerine sahip çıkmanın kendileri için büyük bir sorumluluk olduğunu belirten Kaya, "Bu topraklarda özgür yaşıyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz." dedi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte ortaya konulan kararlı iradenin ülkenin huzuru için önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 2002'den bu yana her alanda büyüdüğünü ifade eden Kaya, Muğla'nın da bu gelişimden hak ettiği payı alacağını kaydetti.

AK Parti teşkilatlarının Muğla'ya hizmet için yoğun şekilde çalıştığını dile getiren Kaya, 2028 ve 2029 seçim hedeflerine yönelik çalışmaların kararlılıkla süreceğini söyledi.

Kaya, konuşmasının sonunda tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayarak birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verdi.

Programda, AK Parti İl Başkanı Cengizhan Güngör, Milletvekilleri Kadem Mete ile Yakup Otgöz de konuşma yaparak partililerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Konuşmaların ardından Kaya ve beraberindekiler partililerle bayramlaştı.

Kaynak: AA

Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti, Siyaset, Güncel, Hakim, Çocuk, Gazze, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Partili Kaya: Gazze'de katledilen çocuklar kalbimizi yaraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig’de tarih yazdı Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı
“Bundan sonra meydanlardayız“ diyen Özgür Özel ilk mitingini İzmir’de yapıyor "Bundan sonra meydanlardayız" diyen Özgür Özel ilk mitingini İzmir'de yapıyor
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum’da aldı Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı
“Adı açıklanırsa mahvolurum“ demişti Sarp Yalçınkaya’nın korktuğu isim Müsavat Dervişoğlu iddiası "Adı açıklanırsa mahvolurum" demişti! Sarp Yalçınkaya'nın korktuğu isim Müsavat Dervişoğlu iddiası
Galatasaray’dan Bertuğ Yıldırım transferi için takas para formülü Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım transferi için takas + para formülü
Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafları CHP Genel Merkezi’ne getirildi Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları CHP Genel Merkezi'ne getirildi
Karşıyaka’ya Fenerbahçe’den 3 transfer birden Karşıyaka'ya Fenerbahçe'den 3 transfer birden

16:00
Tayland polisi operasyon için pullu kostüm giyip makyaj yaptı
Tayland polisi operasyon için pullu kostüm giyip makyaj yaptı
14:54
Gözaltına alınan CHP’li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne
Gözaltına alınan CHP'li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne
14:44
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti
14:22
Araç sahiplerine güzel haber Benzine dev indirim geliyor
Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor
14:14
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
14:13
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
12:33
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 16:22:53. #7.12#
SON DAKİKA: AK Partili Kaya: Gazze'de katledilen çocuklar kalbimizi yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.