AK Partili Kaya: Gazze\'de katledilen çocuklar kalbimizi yaraladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Muğla İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelerek bayramlaştı.

Kaya, burada yaptığı konuşmada, bayramların yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini belirterek, Muğla'da birlik ve beraberliğin hakim olduğu bir bayram yaşanmasını temenni etti.

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak her bayramda olduğu gibi bu bayramda da şehitlikleri, şehit ailelerini, huzurevlerini ve sevgi evlerini ziyaret edeceklerini ifade eden Kaya, "Büyük Türkiye ailesinin her bir ferdini bayram vesilesiyle kucaklıyoruz." dedi.

Dünyada savaş ve zulümlerin yaşandığı bir dönemden geçildiğini belirten Kaya, özellikle Gazze'de çocukların hayatını kaybetmesinin bayram arifesinde herkesi derinden yaraladığını belirterek, "Gazze'de daha dün minicik evlatlarımızın katledildiğini gördük ve gerçekten bayram arifesinde kalbimiz bir kez daha derinden yaralandı. Bayramların, savaşların bitmesini, barışın huzurun tüm dünyaya hakim olmasını temenni ediyoruz. Bunun için de aslında tüm varlığıyla mücadele eden bir liderin, Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz." diye konuştu.

Kaya, tüm dünyada barış ve huzurun hakim olması temennisinde bulunarak, Recep Tayyip Erdoğan'ın mazlumların yanında duran bir lider olduğunu söyledi.

AK Parti'nin kuruluşundan bu yana "kimsesizlerin kimsesi olmak" anlayışıyla hareket ettiğini belirten Kaya, "Cumhurbaşkanımız dünyadaki bütün zulümlerin karşısında dik bir şekilde barışın, huzurun kalıcı bir şekilde tespit edilmesi için mücadele ediyor. Allah ondan razı olsun inşallah." diye konuştu.

"Biz ahlaklı siyaset yapan kadrolarız"

"Siyasetin tek limanı ahlaktır." sözünü hatırlatarak, siyasette ahlaklı duruşun önemine vurgu yapan Kaya, şöyle konuştu:

"AK Parti'de yol alan tüm yol arkadaşlarımızın bu sözü yürekten hissettiğini düşünüyorum. Biz ahlaklı siyaset yapan kadrolarız. Yanlış yapanları ayırarak doğru insanlarla yolumuza devam eden kadrolar olduk. Siyasetin tek limanı ahlaktır sözünün bugünlerde her zamankinden daha fazla hatırlanması gerektiğini düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yolsuzluklar, hırsızlıklar, ahlaksızlıklar maalesef son yıllarda kamuoyunun gündemini fazlaca işgal eder oldu. Kendi aralarında bir iç hesaplaşmaları var. Bu iç hesaplaşmayı yaparken AK Partimize ve liderimize hiçbir şekilde en ufak bir hakareti kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Bütün o çirkin sözleri de onlara iade ediyoruz. Hep birlikte inşallah ahlaklı siyaset yapmak üzere gece gündüz demeden milletimizle iç içe, el ele, gönül gönüle bayramı geçireceğiz."

Kaya, AK Parti kadrolarının milletle iç içe çalışmayı sürdüreceğini ifade etti.

Şehit ailelerine sahip çıkmanın kendileri için büyük bir sorumluluk olduğunu belirten Kaya, "Bu topraklarda özgür yaşıyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz." dedi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte ortaya konulan kararlı iradenin ülkenin huzuru için önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 2002'den bu yana her alanda büyüdüğünü ifade eden Kaya, Muğla'nın da bu gelişimden hak ettiği payı alacağını kaydetti.

AK Parti teşkilatlarının Muğla'ya hizmet için yoğun şekilde çalıştığını dile getiren Kaya, 2028 ve 2029 seçim hedeflerine yönelik çalışmaların kararlılıkla süreceğini söyledi.

Kaya, konuşmasının sonunda tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayarak birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verdi.

Programda, AK Parti İl Başkanı Cengizhan Güngör, Milletvekilleri Kadem Mete ile Yakup Otgöz de konuşma yaparak partililerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Konuşmaların ardından Kaya ve beraberindekiler partililerle bayramlaştı.