AK Parti'den 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu - Son Dakika
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AK Parti'den 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

14.07.2025 20:21
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Konya İl Başkanı Özgökçen, terörle mücadelede başarı ve birlik mesajı verdi.

AK Parti Konya İl Başkanlığınca, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama yapıldı.

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, parti binasında düzenlediği toplantıda, Anadolu'nun asırlardır birliğin sarsılmaz kalesi, barışın meşalesi olduğunu vurguladı.

"Terörsüz Türkiye" ufkunda, yeni bir şafağa yelken açıldığını dile getiren Özgökçen, "3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra göreve geldiğimizde, terör meselesini çok boyutlu ele aldık. Bir yandan terörle mücadele ederken, bir yandan da teröre bahane oluşturan bataklığı kurutmanın mücadelesini verdik. Terör örgütünün, Kürt kardeşlerimizi tuzağa düşürmesini, devletten ve milletten uzaklaştırmasını önlemek için tedbirler aldık. Birlikte yaşamın, kardeşliğin hukukunu yerine getirmek için tarihi nitelikte adımlar attık." dedi.

Reformlarla, diplomasiyle ve savunma sanayisindeki atılımlarla, terörü bitirme yolunda çok büyük mesafeler kat edildiğini vurgulayan Özgökçen, yurt dışında da çok yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldüğünü anlattı.

Özgökçen, terörle mücadelenin, nihayet bir zaferle taçlandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu hafta, Konya'nın her sokağında, şanlı Türk bayraklarımızla milletimizle kucaklaşacağız. Ülkemizin birliği beraberliği ve kardeşliği için durmadan ve yorulmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yarın, 15 Temmuz'un yıl dönümünü idrak edeceğiz. O karanlık gecede, Mevlana Meydanı'nda, caddelerinde, sokaklarında 'Vatan bölünmez' diye haykıran hemşerilerimizle bir destan yazıldı. 15 Temmuz, milletimizin çelikten iradesinin, sarsılmaz kardeşliğinin zaferidir. O gece nasıl bir yumruk gibi kenetlendiysek, bugün de 'Terörsüz Türkiye'nin şafağında aynı ruhla yan yanayız. 15 Temmuz'un ateşi, bugün 'Terörsüz Türkiye'nin meşalesini yakıyor. Allah'ın izniyle bu meşale, Konya'dan yükselerek, tüm Türkiye'yi aydınlatacak."???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti'den 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu - Son Dakika

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