AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, partisinin 23. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, partisinin 23. kuruluş yıl dönümünü kutladı

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, partisinin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şengüloğlu, mesajında AK Parti'nin millete hizmet etme amacıyla yola çıktığını ve Düzce'nin sorunlarına çözüm bulmak için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı. Şengüloğlu, AK Parti'nin Düzce'yi daha aydınlık yarınlara taşımak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

13.08.2024 15:23
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AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, partisinin kuruluşunun 23. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şengüloğlu, mesajında, AK Parti'nin 23 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin hizmetkarı olma düsturuyla yola çıktığını belirtti.

Bugün de aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Şengüloğlu, AK Parti olarak Düzce'nin sorunlarına çözüm bulmak, kalkınmasını sağlamak ve hemşehrilerinin refah seviyesini artırmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti.

Milletten aldıkları güç ve destekle şehrin her köşesine hizmet götürmek, birlik ve beraberliği pekiştirmek için burada olduklarını aktaran Şengüloğlu, "Bu kutlu davaya gönül veren, her zaman yanımızda duran tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. AK Parti olarak Düzce'mizi daha aydınlık yarınlara taşımak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Umudun, geleceğin ve icraatın adı AK Parti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, partisinin 23. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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