AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, partisinin 23. kuruluş yıl dönümünü kutladı

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AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, partisinin kuruluşunun 23. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şengüloğlu, mesajında, AK Parti'nin 23 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin hizmetkarı olma düsturuyla yola çıktığını belirtti.

Bugün de aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Şengüloğlu, AK Parti olarak Düzce'nin sorunlarına çözüm bulmak, kalkınmasını sağlamak ve hemşehrilerinin refah seviyesini artırmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti.

Milletten aldıkları güç ve destekle şehrin her köşesine hizmet götürmek, birlik ve beraberliği pekiştirmek için burada olduklarını aktaran Şengüloğlu, "Bu kutlu davaya gönül veren, her zaman yanımızda duran tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. AK Parti olarak Düzce'mizi daha aydınlık yarınlara taşımak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Umudun, geleceğin ve icraatın adı AK Parti." ifadelerini kullandı.