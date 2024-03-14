AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Emek Mahallesi\'nde iftara katıldı

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AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile Emek Mahallesi'nde Odunpazarı Belediye Meclis Üyesi adayı Barış Toprak tarafından verilen iftara katıldı.

Hatipoğlu, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, MKYK Üyesi Ali Demirel, Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp'in de yer aldığı iftar programında katılımcılara hitap etti.

Emek Mahallesi sakinlerine teşekkür eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Son gelen anketlerimizde çok iyi durumdayız, seçimi kazanıyoruz. İnşallah son iki haftada da çok çalışıp bunu garantileyeceğiz. Sizlerin gösterdiği bu destek bizim için çok önemli. Bu ramazan gününde teşkilatlarımızla sokaklarda gezerek vatandaşımızı dinliyoruz. İftarlardan sonra kahveleri ve köyleri geziyoruz. İnşallah bu performansımızı artırarak, son iki haftada daha da çok çalışarak, bir aksilik olmasına izin vermeyeceğiz. Hepinize bu çalışmalara verdiğiniz katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum."