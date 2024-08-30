AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Çelenk Töreni - Son Dakika
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AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Çelenk Töreni

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı, Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde çelenk töreni düzenledi. İl Başkanı Gürhan Albayrak, törende yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Türk milletinin azim ve kararlılığının en büyük kanıtı olduğunu vurguladı.

30.08.2024 14:50
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AK Parti Eskişehir İl Başkanlığınca, Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde çelenk töreni düzenlendi.

İl Başkanı Gürhan Albayrak, ilçe teşkilat başkanları ve üyelerinin katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Albayrak, çelenk bırakılmasının ardından yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Türk milletinin azim ve kararlılığının en büyük kanıtı olduğunu söyledi.

Zaferin, askeri başarının yanı sıra Türk milletinin bağımsızlık aşkının kanıtı olduğunu vurgulayan Albayrak, şöyle konuştu:

" Malazgirt'ten Belgrad'a, Mohaç'tan Kıbrıs'a kadar uzanan nice başarılarla dolu tarihimize ismini altın harflerle yazdıran bu özel ayın sonuna geldik. Ağustos ayını Anadolu'daki son devletimiz, Cumhuriyet'imizin kuruluşuna giden yolu açan Büyük Zafer'in yıl dönümüyle kapatıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 30 Ağustos 1922'de gerçekleştirilen Büyük Taaruz ile milletimiz bağımsızlık mücadelesini zaferle taçlandırmıştır. 30 Ağustos, milletimizin vatanına sahip çıkma kararlılığının ve bağımsızlık aşkının bir ifadesidir. Türk milletinin birlik ve beraberlik içerisinde başaramayacağı hiçbir şey yoktur."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Çelenk Töreni - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Çelenk Töreni - Son Dakika
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