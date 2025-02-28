AK Parti Eskişehir İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması

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AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı İnsan Hakları Başkanı Işın Mediha Haskol Şahin, Türkiye tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat'ın 28. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

Şahin, açıklamasında, 28 Şubat sürecinin düpedüz bir darbe olduğunu belirterek, "Millet iradesine silah çekilmiştir. Seçilmiş hükümet süreç içinde silahların gölgesi altında görevinden el çektirilmiştir. Sözde irtica bahanesiyle bu ülkenin öz evlatlarına sırf dini inançlarından dolayı karalama, aşağılama, işten çıkarma, fişleme ve engelleme gibi yöntemlerle topyekün bir karanlık kampanya başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin 2002 yılında iktidara gelmesiyle birlikte vesayet odaklarını bozguna uğrattığını kaydeden Şahin, şöyle devam etti:

"Bugün gurur duyduğumuz, başta savunma sanayimiz gibi alanlardaki başarılar vesayet odaklarının çökertilmesinden sonra elde edilmiştir. Bu büyük dönüşümün en büyük mimarı olan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu millet hukuk ve sandık yoluyla içerideki ve dışarıdaki tüm darbe yandaşı güruhların planlarını boşa çıkarmıştır. 15 Temmuz direnişi bunun en büyük nişanesidir. Dünyaya gıpta ettirecek bir demokratik seçim sonucu iş başına gelmiş Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Cumhurbaşkanımızın sandıkta bükemedikleri bileğini demokrasi dışı hukuk dışı yollarla bükme arayışında olanların tarihten ders alması gerekmektedir."

Şahin, AK Parti'nin demokrasi bilincini ve millet iradesi fikrini her zaman canlı tutmaya devam edeceğinin altını çizerek,"Bizler AK Parti olarak Allah'ın izni, milletimizin oyu ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bugüne kadar ülkemize hizmet üretme aşkı ve darbecilerin karşısında dik durma azmiyle durmadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.