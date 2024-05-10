İsrail'in Gazze'ye saldırılarında annelerin yaşam hakları ellerinden alınıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında annelerin yaşam hakları ellerinden alınıyor

İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarında annelerin yaşam hakları ellerinden alınıyor

AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır ve teşkilat mensuplarının katılımıyla Anneler Günü öncesi yapılan basın açıklamasında, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaşam hakları ellerinden alınan annelere dikkat çekildi.

10.05.2024 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır ve teşkilat mensuplarının katılımıyla Anneler Günü öncesi yapılan basın açıklamasında, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaşam hakları ellerinden alınan annelere dikkat çekildi.

Ünalır, Vilayet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, Gazzeli annelerin çocuklarına verecek bir lokma ekmeği beklediğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Biriminin raporuna göre Gazze'de 9 bin kadının öldürüldüğünü aktaran Ünalır, şöyle konuştu:

"Günde ortalama 63 kadın hala ölüyor ve bunların 37'si ise anne. Gazze'deki her 5 kadından 4'ü aile bireylerinden en az birinin üst üste iki öğün yiyemediğini ifade ediyor. Çocuklar, annelerinin gözü önünde eriyor. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın BM ve pek çok uluslararası platformda haykırdığı gibi 'Savaşın da bir ahlakı, hukuku vardır. Sivillerin hedef alındığı saldırıyı haklı gösterecek tek bir neden dahi olamaz.' Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin çocuk ve kadınlar başta olmak üzere sivilleri korumak için yaptığı pek çok girişim tüm dünyaya örnek oluyor."

Özlem Ünalır, annelerin İsrail'den ateşkes için adım beklediğini vurguladı.

AK Parti'li kadınların Gazzeli anneler için dimdik ayakta olduğunu dile getiren Ünalır, şunları kaydetti:

"Yaşamayacağını bile bile çocuk doğuran Gazzeli anneler için susmuyoruz. Yaşanan tüm zulme, acıya rağmen eşini, evladını, ailesini kaybetmesine rağmen çocukları için ülkesi için dimdik ayakta duran Filistinli anneler, er ya da geç kazanacak. Anneler bitmeden bu direniş bitmez. Kalbi Gazzeli anneler için çarpan kadınlar olarak haykırıyoruz: Bu zulüm daha ne kadar sürecek? Yeter artık İsrail, kanlı ellerini sivillerin, annelerin, çocukların üzerinden çek."

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye saldırılarında annelerin yaşam hakları ellerinden alınıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Yargı eleştirilemez değildir Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Yargı eleştirilemez değildir
10:33 Mehmet Şimşek: Ekonomi programı çalışıyor, vergi artırımı yapmayacağız Mehmet Şimşek: Ekonomi programı çalışıyor, vergi artırımı yapmayacağız
10:20 Hastanelerde yeni dönem Onaylı randevu sistemi pazartesi günü başlıyor Hastanelerde yeni dönem! Onaylı randevu sistemi pazartesi günü başlıyor
09:57 Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor! Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü
09:55 Okul müdürünü öldüren zanlının suç dosyası kabarık çıktı 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış Okul müdürünü öldüren zanlının suç dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış
12:24 İstanbul Boğazı’nda papağan kurtarma operasyonu İstanbul Boğazı'nda papağan kurtarma operasyonu
12:06 MSB: Irak’ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Irak'ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi
11:46 Son 22 yılın en yüksek seviyesi 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ’’Vay be’’ dedirtti Son 22 yılın en yüksek seviyesi! 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ''Vay be'' dedirtti
11:43 Hamas’ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talebi İsrail tarafından reddedildi Hamas'ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talebi İsrail tarafından reddedildi
11:25 Fenerbahçe’de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak Fenerbahçe'de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak
11:23 Afra Saraçoğlu için “Sahnede tacize uğradı“ dediler, gerçek çok başka çıktı Afra Saraçoğlu için "Sahnede tacize uğradı" dediler, gerçek çok başka çıktı
11:20 Aradan yıllar geçse de unutulmuyor Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi Aradan yıllar geçse de unutulmuyor! Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi
10:55 Vicdansızlığın bu kadarına da pes dedirten görüntüler: Sahipsiz köpeği tüfekle böyle vurdu Vicdansızlığın bu kadarına da pes dedirten görüntüler: Sahipsiz köpeği tüfekle böyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 13:16:27. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye saldırılarında annelerin yaşam hakları ellerinden alınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement