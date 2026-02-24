AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez'den şehit ailesi ve esnafa ziyaret - Son Dakika
AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez'den şehit ailesi ve esnafa ziyaret

AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez\'den şehit ailesi ve esnafa ziyaret
24.02.2026 14:05
TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, ramazan ayı dolayısıyla Odunpazarı ilçesinde şehit ailesiyle iftar yapıp, esnaf ve hane ziyaretlerinde bulundu.

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, ramazan ayı dolayısıyla Odunpazarı ilçesinde şehit ailesiyle iftar yapıp, esnaf ve hane ziyaretlerinde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Dönmez'in programı, Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki esnafını ziyaret etti.

Gün içinde bazı aileleri evlerinde ziyaret ederek ramazan ayını tebrik eden Dönmez, Osman Düzeltir'in ailesine de taziye ziyaretinde bulundu.

Programın sonunda şehit Doğan Arslan'ın ailesinin iftar sofrasına konuk olan Dönmez, "Bu topraklarda huzur içinde oruç açabiliyorsak, bunu aziz şehitlerimize borçluyuz. Ramazanın bereketini en çok hak edenler, vatan için bedel ödeyen kahramanlarımızın kıymetli aileleridir." ifadelerini kullandı.

Dönmez'e ziyaretleri sırasında AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Kemal Bandırma, AK Parti Odunpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Aslıcan Özgür İleli ve teşkilat mensupları eşlik etti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez'den şehit ailesi ve esnafa ziyaret - Son Dakika

