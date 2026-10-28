AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürcan, mesajında, Cumhuriyet'in milletin bağımsız yaşama iradesinin ve milli egemenliğe bağlılığının güçlü bir ifadesi olduğunu ifade etti.

Milletin, Milli Mücadele'de gösterdiği fedakarlıklarla bağımsızlığından taviz vermeyeceğini dünyaya ilan ettiğini belirten Gürcan, Cumhuriyet'i gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye hedefiyle taşımanın önemine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitim, sağlık, savunma sanayisi, teknoloji, ulaşım ve sosyal politikalar alanlarında hayata geçirilen çalışmaların ülkenin gelişimine katkı sağladığını kaydeden Gürcan, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Cumhuriyet'in ikinci asrını şekillendirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Çocukların ve gençlerin nitelikli eğitim imkanlarına kavuşmasının önemini vurgulayan Gürcan, bilim, kültür, sanat ve sporda başarılı, donanımlı ve milli bilinç sahibi nesiller yetiştirmenin geleceğe karşı önemli bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Gürcan, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarını ve şehitleri rahmet ve minnetle andığını, gazilere şükranlarını sunduğunu ifade etti.

Gürcan, Eskişehirlilerin ve Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika
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