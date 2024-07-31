AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu'nun Yeni Yönetim Kurulu Açıklandı - Son Dakika
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AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu'nun Yeni Yönetim Kurulu Açıklandı

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu'nun 50'si asil 25'i yedek üyeden oluşan yeni yönetim kurulu listesi açıklandı. Fedaioğlu'nun başkanlığında yer alacak olan yönetimde 932 kişi başvuruda bulunmuş ve yapılan incelemeler sonucunda asil ve yedek üyeler belirlenmiştir.

31.07.2024 15:38
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AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu'nun 50'si asil 25'i yedek üyeden oluşan yeni yönetim kurulu listesi açıklandı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle 25 Haziran'da AK Parti Gaziantep İl Başkanlığına atanan Fatih Muhaddis Fedaioğlu'nun yönetiminde yer almak için 932 kişi başvurdu.

Yapılan incelemeler neticesinde 50 kişilik asil ve 25 kişilik yedek üyeden oluşacak yönetim için başvuruda bulunan kişilerle bire bir görüşen Fedaioğlu, yönetim kurulu listesine karar verdi.

Buna göre Fedaioğlu başkanlığındaki yönetim, Abdulcabbar Özkara, Abdullah Bedirhanoğlu, Abdullah Genç, Abdulsüphan Ceyhan, Abdurrahman İnal, Abdulkadir Aykılıç, Ahmet Yazıcı, Ahmet Parlak, Ahmet Karadağ, Ali Kaplan, Ali Koçarslan, Ali Bayram Özkardemli, Bahar Aytunç, Bahattin Akıl, Dilek Özkeçeci, Erdal Polat, Feyzullah Kılıç, Görken Kılıç, Hacı Ayvaz Çiçek, Hasan Tutak, Hasan Sadıç, Hasan Hüseyin Altınova, Hatice Ensari, Hüseyin Yılmaz, Kıymet Köse, Mahmut Aydın, Mehmet Gündoğan, Mehmet Gürültü, Mehmet Ali Dalkan, Mehmet İhsan Dağdelen, Memik Terlemez, Muhammet İbrahim Kağan, Murat Çolak, Mustafa Kılıç, Ömer Şahan, Ömer Can, Selami Yetkinşekerci, Selda Gök, Sema Torun, Semih Öner, Seran Külahcı, Suat Şahin, Süleyman Şentürk, Şıh Mehmet Öztürk, Vakkas Çiftçi, Yavuz Çağlayan, Yusuf Erdoğan, Zekeriya Aslan, Zuhal Darı'dan oluştu.

İl yönetiminin yedek üyeleri ise Oktay Yılmaz, Ali Kalkan, Kemal Özufacık, Fatih Deniz, İbrahim Doğruer, Yasin Karayılan, Ahmet Remzi Tabur, İdris Aksoy, Mehmet Şahin Güneş, Derviş Kuş, Yusuf Mekikçi, Tolga Burak, Emine Yılmaz, Müslüm Köse, Abdullah Erikçi, Revan Mülayım, Musa Işık, Ahmet Erkan, Erkan Çelik, Abdullah Sağlam, Dahan Güler, İbrahim Kendirkıran, Onur Eyupoğlu, Zehra Aykurt ve Ömer Asım Aslanbey'den oluştu.

Fedaioğlu, açıklamada, Gaziantep'e ve ülkeye hizmet etmek için enerjisi yüksek, deneyimli ve vizyoner bir ekiple yola çıktıklarını aktardı.

Kaynak: AA

Gaziantep, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu'nun Yeni Yönetim Kurulu Açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu'nun Yeni Yönetim Kurulu Açıklandı - Son Dakika
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