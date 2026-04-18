AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Pakistan, Türk Devletleri Teşkilatı’na tam üye olmalıdır

18.04.2026 21:45
AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Türkiye-Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ali Şahin, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyeliğine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Şahin, Pakistan’ın TDT’ye tam üye olarak kabul edilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkinin dünyada benzeri görülmemiş derecede derin ve çok boyutlu olduğunu vurguladı.

Şahin, iki ülke arasındaki bağın yalnızca diplomatik ya da stratejik düzeyle sınırlı olmadığını ifade ederek, bu ilişkinin “tarihi, kültürel ve manevi kodlarla şekillenmiş genetik bir bağ” niteliği taşıdığını dile getirdi. Türkiye ile Pakistan halkları arasındaki karşılıklı sevgi ve aidiyet duygusunun nesilden nesile aktarıldığını belirten Şahin, bu durumun iki ülkeyi “akraba devletler” konumuna taşıdığını söyledi.

DİLSEL VE KÜLTÜREL ORTAKLIK VURGUSU

Şahin, Pakistan’ın TDT üyeliğine zemin hazırlayan unsurlar arasında dilsel ve kültürel etkileşimin önemli bir yer tuttuğunu ifade etti. Urduca’nın gelişim sürecinde Türk-İslam devletlerinin etkisinin belirleyici olduğunu hatırlatan Şahin, “Urdu” kelimesinin Türkçe “ordu” kelimesinden türediğine dikkat çekti. Urduca’da günlük hayatta kullanılan çok sayıda Türkçe kökenli kelimenin bulunduğunu belirten Şahin, bunun iki toplum arasında güçlü bir kültürel akrabalık oluşturduğunu kaydetti.

TARİHİ DEVLET GELENEĞİ VE SOSYAL BAĞLAR

Bölgenin tarih boyunca Gazneliler, Delhi Türk Sultanlığı ve Babür İmparatorluğu gibi Türk kökenli hanedanlar tarafından yönetildiğini hatırlatan Şahin, bu süreçte oluşan sosyal ve genetik kaynaşmanın günümüzde de etkisini sürdürdüğünü ifade etti. Pakistan’da “Türk”, “Barlas”, “Kızılbaş” ve “Özbek” gibi soyadlarını taşıyan geniş kitlelerin varlığına işaret eden Şahin, bu durumun tarihsel bağların somut göstergesi olduğunu söyledi.

MANEVİ YAKINLIK: RUMİ VE İKBAL HATTI

Şahin, iki toplum arasındaki ilişkinin yalnızca tarihsel değil, aynı zamanda derin bir manevi boyut taşıdığını belirtti. Pakistan’ın fikir babası Muhammed İkbal’in, Mevlana Celaleddin Rumi’yi manevi rehberi olarak kabul ettiğini hatırlatan Şahin, bu bağın Türkiye ile Pakistan arasında güçlü bir “ruh akrabalığı” oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca iki ülkenin Sünni-Hanefi ve Matüridi geleneğe dayanan din anlayışının da toplumsal benzerliği pekiştirdiğini belirtti.

KURTUŞUŞ SAVAŞI VE KADER BİRLİĞİ

Şahin, Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı döneminde Alt Kıta Müslümanlarının verdiği desteğin iki halk arasında “kader birliği” oluşturduğunu vurguladı. Bu desteğin sıradan bir diplomatik ilişki değil, bir dayanışma örneği olduğunu belirten Şahin, Pakistan halkının Türkiye’ye duyduğu kardeşlik hissinin kolektif kimliğin bir parçası haline geldiğini söyledi.

STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ VE JEOPOLOTİK BOYUT

Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin günümüzde savunma sanayiinden eğitime kadar geniş bir alanda derinleştiğine dikkat çeken Şahin, Pakistan’ın Türkiye için Güney Asya’da doğal bir müttefik konumunda olduğunu ifade etti. Şahin, Türkiye’nin “gönül coğrafyası” vizyonunun bu tür tarihi ve kültürel bağları kapsadığını belirterek, Pakistan’ın TDT’ye tam üyeliğinin bu vizyonla uyumlu olacağını dile getirdi.

Şahin, tüm bu gerekçeler doğrultusunda Pakistan’ın Türk Devletleri Teşkilatı’na tam üye olarak kabul edilmesinin hem tarihi bağların güçlendirilmesi hem de bölgesel iş birliğinin derinleştirilmesi açısından önemli bir adım olacağını sözlerine ekledi.

