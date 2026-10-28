AK Parti Gaziantep teşkilatı ekim ayı danışma meclisi toplantısını yaptı - Son Dakika
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AK Parti Gaziantep teşkilatı ekim ayı danışma meclisi toplantısını yaptı

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AK Parti Gaziantep teşkilatı ekim ayı danışma meclisi toplantısını yaptı
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AK Parti Gaziantep teşkilatının ekim ayı Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül'ün katılımıyla yapıldı.

AK Parti Gaziantep teşkilatının ekim ayı Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül'ün katılımıyla yapıldı.

AK Parti Gaziantep İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda, teşkilat çalışmaları, güncel siyasi gelişmeler, Gaziantep'te yürütülen hizmet ve yatırımlar ile gelecek dönemin çalışma hedefleri ele alındı.

İl ve ilçe teşkilatları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, saha faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması ve vatandaşlarla iletişimin geliştirilmesi konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, partisinin siyaset anlayışının temelinde milletin taleplerine karşılık vermenin ve hizmet üretmenin bulunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda çalıştıklarını ifade eden Gül, teşkilatların vatandaşlarla kurduğu bağın önemine dikkati çekti.

Danışma meclislerinin ortak akıl ve istişare kültürünün gelişmesine katkı sunduğunu belirten Gül, Gaziantep'in üretim, sanayi, ihracat ve girişimcilik alanlarındaki potansiyelinin daha ileriye taşınmasının ortak sorumluluk olduğunu kaydetti.

Teşkilat mensuplarının vatandaşların taleplerini dinlemesi, sorunlarını takip etmesi ve çözüm süreçlerine katkı sunması gerektiğini vurgulayan Gül, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda birlik ve beraberlik içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ise siyasetin merkezinde milletin bulunduğunu belirterek, teşkilat çalışmalarında sahayla bağın güçlü tutulması gerektiğini bildirdi.

Vatandaşların taleplerinin dinlenmesi ve sorunlarının çözümü için takipçi olunmasının önemini vurgulayan Fedaioğlu, teşkilatların gücünün ortak hedefler etrafında hareket etme ve milletle kurulan bağla ölçüldüğünü kaydetti.

Toplantı, teşkilat çalışmalarının değerlendirilmesi ve gelecek döneme ilişkin hedeflerin ele alınmasının ardından sona erdi.

Toplantıya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Eyup Özkeçeci, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, İl Kadın Kolları Başkanı Dilan Ensari Şahin, İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Durmuş ile il ve ilçe teşkilatlarının ana kademe mensupları katıldı.

Kaynak: AA
MilletvekiliGaziantepAK PartiGüncelSon Dakika

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