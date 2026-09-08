AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İbiş, Azerbaycan\'da YAP heyetiyle bir araya geldi

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, Azerbaycan'da çeşitli temas ve ziyaretlerde bulundu.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, İbiş ve beraberindeki heyet, Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Genel Başkan Yardımcısı Tahir Budagov'u ziyaret etti.

Ziyarette, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, gençlik çalışmaları ve iki ülkenin ortak hedefleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşmenin ardından Yusuf İbiş ve beraberindekiler, YAP Gençlik Birliği Başkanı Bahtiyar İslamov ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülkenin gençleri arasındaki güçlü bağların daha da geliştirilmesi, gençlere yönelik çalışmalar, tecrübe paylaşımı ve ortak projeler üzerine istişarelerde bulunuldu.

Gerçekleştirilen temaslarda, Türkiye ve Azerbaycan gençliğinin iki devlet arasındaki kardeşlik bağlarının en güçlü taşıyıcılarından biri olduğu vurgulandı.

Görüşmelerde, "İki devlet, tek millet" anlayışıyla, ortak tarih, kültür ve medeniyet değerleri etrafında şekillenen kardeşliğin genç nesillere daha güçlü şekilde aktarılması ve Türkiye ile Azerbaycan gençleri arasındaki gönül bağlarının daha da pekiştirilmesi hedeflendi.

"Birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, temaslara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İki devlet, tek millet anlayışının genç temsilcileri olarak, dostluğumuzu, kardeşliğimizi ve ortak geleceğe dair güçlü irademizi gelecek nesillere miras bırakmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz."