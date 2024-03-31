AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, oy kullandı

Çin'in uluslararası ticaret fazlası Şubat ayında 10,2 milyar dolar olarak gerçekleşti

Çin'in uluslararası mal ve hizmet ticareti, Şubat ayında toplam 3,23 trilyon yuana ulaştı. İhracat değeri 232,5 milyar dolar, ithalat değeri ise 222,3 milyar dolar olarak gerçekleşirken 10,2 milyar dolar fazla verildi. Ülkedeki toplam mal ihracat değeri 1,46 trilyon yuana, ithalat değeri ise 1,26 trilyon yuan olmasıyla 197,7 milyar yuanlık fazla ortaya çıktı. Hizmet ihracat değeri 194,7 milyar yuan, hizmet ithalat değeri ise 320 milyar yuan olarak gerçekleşirken 125,4 milyar yuanlık açık oluştu. Turizm sektörü ise 142,5 milyar yuan tutarındaki ticaret değeriyle hizmet ticaretine en büyük katkıyı yaptı.