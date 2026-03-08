AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Kastamonu\'da iftar programında konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Allah'ın izniyle 2028 yılında yapılacak seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha Cumhurbaşkanı seçeceğiz." dedi.

AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda düzenlenen "Teşkilat Vefa İftarı" programında konuşan Büyükgümüş, iftar programına katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Türkiye'nin yarınlarını inşa ettiğini yüreğinde hisseden bir kadro olarak sahada olduklarını anlatan Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"Bugün aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu vesileyle şehit annelerimiz başta olmak üzere, Gazze'de yavrularının acılarını yüreğinde hisseden annelerimiz başta olmak üzere, Türkistan'da yaşadıkları acılara rağmen ailelerini, toplumlarını, milletlerini var etme mücadelesi veren kadınlar başta olmak üzere tüm kadınların 8 Mart'ını canıgönülden tebrik ediyorum. AK Parti olarak güçlü bir kadın hareketi olduğumuzu her zaman zihnimizde, gönlümüzde taşıyarak kadınların fedakarlığıyla, cesaretiyle mücadele azmiyle ve nezaket dolu siyaset anlayışlarıyla inşallah Türkiye'nin geleceğine mazlum coğrafyaların kaderine şekil vermeye, inşa etmeye hep birlikte devam edeceğiz."

Sorumluluklarının her geçen gün arttığını vurgulayan Büyükgümüş, "Bugün dünden daha fazla üzerimizde sorumluluk var. Recep Tayyip Erdoğan'a sadece Türkiye'nin değil, tüm dünya mazlumlarının ihtiyaç duyduğu çok önemli bir döneme girdiğimizin farkındayız. Onun için gayretimize, sorumluluğumuza, yaptığımız çalışmalara dört elle sarılacağımız bir dönemde hep birlikte sahada mücadele edeceğiz. Allah'ın izniyle 2028 yılında yapılacak seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha Cumhurbaşkanı seçeceğiz." diye konuştu.

Büyükgümüş, AK Parti teşkilatına emeklerinden dolayı teşekkür etti.