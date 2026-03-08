AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Kastamonu'da iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Kastamonu'da iftar programında konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Kastamonu\'da iftar programında konuştu Açıklaması
08.03.2026 21:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Allah'ın izniyle 2028 yılında yapılacak seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha Cumhurbaşkanı seçeceğiz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Allah'ın izniyle 2028 yılında yapılacak seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha Cumhurbaşkanı seçeceğiz." dedi.

AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda düzenlenen "Teşkilat Vefa İftarı" programında konuşan Büyükgümüş, iftar programına katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Türkiye'nin yarınlarını inşa ettiğini yüreğinde hisseden bir kadro olarak sahada olduklarını anlatan Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"Bugün aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu vesileyle şehit annelerimiz başta olmak üzere, Gazze'de yavrularının acılarını yüreğinde hisseden annelerimiz başta olmak üzere, Türkistan'da yaşadıkları acılara rağmen ailelerini, toplumlarını, milletlerini var etme mücadelesi veren kadınlar başta olmak üzere tüm kadınların 8 Mart'ını canıgönülden tebrik ediyorum. AK Parti olarak güçlü bir kadın hareketi olduğumuzu her zaman zihnimizde, gönlümüzde taşıyarak kadınların fedakarlığıyla, cesaretiyle mücadele azmiyle ve nezaket dolu siyaset anlayışlarıyla inşallah Türkiye'nin geleceğine mazlum coğrafyaların kaderine şekil vermeye, inşa etmeye hep birlikte devam edeceğiz."

Sorumluluklarının her geçen gün arttığını vurgulayan Büyükgümüş, "Bugün dünden daha fazla üzerimizde sorumluluk var. Recep Tayyip Erdoğan'a sadece Türkiye'nin değil, tüm dünya mazlumlarının ihtiyaç duyduğu çok önemli bir döneme girdiğimizin farkındayız. Onun için gayretimize, sorumluluğumuza, yaptığımız çalışmalara dört elle sarılacağımız bir dönemde hep birlikte sahada mücadele edeceğiz. Allah'ın izniyle 2028 yılında yapılacak seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha Cumhurbaşkanı seçeceğiz." diye konuştu.

Büyükgümüş, AK Parti teşkilatına emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Büyükgümüş, Kastamonu, AK Parti, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Kastamonu'da iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Pınar hemşireyi öldüren eşine müebbet hapis Pınar hemşireyi öldüren eşine müebbet hapis
Trump’ı çok zor günler bekliyor ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz!
Arne Slot itiraf etti: Liverpool’un Galatasaray korkusu Arne Slot itiraf etti: Liverpool'un Galatasaray korkusu
Londra’da yüzlerce kişiden İran protestosu Londra'da yüzlerce kişiden İran protestosu
Daha attığı imza bile kurumamıştı Sidiki Cherif’in değerinde inanılmaz artış Daha attığı imza bile kurumamıştı! Sidiki Cherif'in değerinde inanılmaz artış

20:52
ABD-İsrail’in İran’a saldırılarından sonra Irak’ın petrol üretimi yüzde 60 düştü
ABD-İsrail'in İran'a saldırılarından sonra Irak'ın petrol üretimi yüzde 60 düştü
20:38
Fenerbahçe taraftarından iki yıldız oyuncuya protesto
Fenerbahçe taraftarından iki yıldız oyuncuya protesto
20:21
Türkiye, KKTC’ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
19:59
Suudi Arabistan’da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Suudi Arabistan'da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü! 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
19:58
İran’ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
İran'ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
19:02
Canlı anlatım: Fenerbahçe’yi şoke eden skor Son dakikalardayız
Canlı anlatım: Fenerbahçe'yi şoke eden skor! Son dakikalardayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 21:51:07. #7.12#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Kastamonu'da iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.