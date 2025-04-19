AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Kağıthane'de vatandaşlarla bir araya geldi Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, "Bizim Türkiye Yüzyılı'nı hedeflediğimiz bu dönemde maalesef İstanbul 'çöp, çukur, çamur' belediyeciliğiyle yeniden karşılaştı. Bunun için üzülüyoruz." dedi.

Kağıthane Merkez Mahallesi Şehit Hakan Telli Parkı'nda düzenlenen "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programına katılan Demir, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin yerel yönetimler vizyonuna dair değerlendirmelerde bulundu.

Demir, AK Parti'nin insanı merkeze alan siyaset anlayışı olduğunu, 2001'den beri başarılarının sırrının da bu olduğunu vurguladı.

Yerel seçimin üzerinden bir yıl geçtiğini anımsatan Demir, "Şimdi CHP'deki durumu görüyorsunuz. CHP'deki, artık ayyuka çıkmış sıkıntıları görüyorsunuz. Yolsuzlukları görüyorsunuz. Bir de AK Parti'de Kağıthane Belediye Başkanımızın seçimden sonra yaptıklarını görüyoruz. İşte bizi farklılaştıran bu." diye konuştu.

Demir, büyükşehirler, iller, ilçeler ve beldeler olmak üzere toplam 583 belediyede, özellikle kadınların ve gençlerin ulaşabildiği yerlerde AK Parti hizmet belediyeciliğini bire bir anlatabilecekleri bu tür programların yapıldığını belirtti.

Hizmet anlayışlarında seçimden seçime milletin huzuruna gelmek olmadığını ifade eden Demir, "Biz seçimde milletin huzuruna oylarını talep etmek için gideriz ama bu iki seçim arasında, 5 yıllık dönemde sürekli insanlarımızla beraber oluruz. Yaptığımız bütün projeleri insanlarımızla paylaşırız. Bütün belediye çalışanlarımız burada. Bire bir soracaksınız ve cevabını alacaksınız. Çevreniz, kamuyla ve şehrimizle ilgili bir talebiniz olduğunuzda söylersiniz, bunlar not alınır, muhtarlarımızın şahitlik ettikleri gibi hayata geçirilir. Bizim hedefimiz bu." dedi.

Demir, "Eski bir belediye başkanı, bir kardeşiniz olarak, İstanbul sokaklarında ve caddelerinde yürüdüğümüzde bir yerden bir yere geçtiğimizde, AK Parti belediyeciliğinden, CHP belediyeciliğine geçtiğimizi, öyle ilçelerin ismiyle değil, yollardaki farklılıklardan görüyoruz. Yeşil alandaki çevre düzenlemesinden, tretuvarlarından, yollarından ve şehrin cephesinden görüyoruz, fark ediyoruz. Anında 'CHP belediyeciliğine geldik' diyoruz. Bizim Türkiye Yüzyılı'nı hedeflediğimiz bu dönemde maalesef İstanbul 'çöp, çukur, çamur' belediyeciliğiyle yeniden karşılaştı. Bunun için üzülüyoruz. İstanbul'umuz için üzülüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve onun yol arkadaşları, Allah'ın izniyle İstanbul'un arzu ettiği ve layık olduğu hizmeti hep beraber sunacak." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, bugün itibarıyla bir ay içerisinde Türkiye genelinde bütün belediye başkanlıklarının yaptıkları çalışmalar sonucunda vatandaşların taleplerini toplayacaklarını, bu talepler doğrultusunda yerel yönetimlerdeki hizmetlerini ve bundan sonraki vizyonlarını gerçekleştireceklerini söyledi.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Demir, vatandaşlarla bir araya gelinen programların şeffaf belediyecilik ve yerinden yönetim açısından önemli olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu programları çok önemsediğini dile getirdi.

Kağıthane Belediyesinin hizmetleri

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise geçtiğimiz haftalarda 20 bine yakın vatandaşın bir araya geldiği programlar düzenlediklerini, bir yıllık süreci değerlendirmek ve gelecek yılı programlamak açısından bu programların önemli olduğunu söyledi.

Öztekin, ilçedeki bazı çalışmaları şöyle aktardı:

"Toplam 62 proje gerçekleştirmişiz. Bu dönem içerisinde başta yeni okullarımız var. Bunları da inşallah önümüzdeki yıl tamamlanıp çocuklarımıza armağan etmiş olacağız. Kağıthane Belediyesi olarak Yeşil Vadi Bisiklet Yürüyüş yolunu hayata geçirmişiz. Yaklaşık 6 kilometrelik bir parkur ve çocuklarımız, gençlerimiz buradan yoğun şekilde yararlanıyorlar. Kağıthane Meydanı çok güzel oldu. Afet durumlarında buradan, Kağıthane'mizdeki bütün meydanları, parkları, bahçeleri, caddeleri izleyebileceğimiz 500'den fazla kameranın, izleme noktasının olduğu bir mekan da hayata geçirmiş olduk."

Belediye Başkanı Öztekin, daha sonra ulaşım, altyapı, kentsel dönüşüm ve çevre düzenlemesi gibi konularda vatandaşların sorularını ve taleplerini dinledi.