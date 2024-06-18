AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Havza'da bayramlaşma programına katıldı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Havza ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti İlçe Başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Karaaslan, ilçede esnaf ziyaretinde bulunduktan sonra düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, Samsun'daki bayramlaşma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle katıldığını belirterek, "Samsun'un ne kadar önemli, ne kadar örnek bir şehir olduğunu, bu şehirde birlik ve beraberliğin vücut bulduğu sürece her zaman en büyük desteği ileteceğini Cumhurbaşkanı'mızın ağzından duymak bizim için güzeldi." ifadesini kullandı.

Dünyada haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik yaşandığını dile getiren Karaaslan, " İsrail'in vahşeti, zulmü, soykırımı, adını ne koyarsanız koyun, eksik kalıyor. Hangi en ağır kelimeyi söylesem tarif etmek için eksik kalacağını biliyorum. Çünkü yaşanan büyük bir acı var." dedi.

AK Parti çatısı altında siyaset yapan herkesin mesuliyetinin sadece bulunduğu yer ile ilgili olmadığına işaret eden Karaaslan, şöyle devam etti:

"Havza teşkilatımız sadece Havza'dan sorumlu olamaz. Bu kadar güç birliği sadece Havza için değil, Samsun için, yeri geldi deprem bölgesi için, yeri geldi sel bastı Sinop için, yeri geldi başka bir yerde yaşanan bir acı için ya da bir güzellik için birleşmeyi bilmelidir. Biz siyaseti sadece memleketimiz için yapmıyoruz, gönül coğrafyamız için yapıyoruz. Çünkü tarih boyunca böyle oldu."

Havza'nın çok güzel yatırımlar almış bir ilçe olduğunu anlatan Karaaslan, "Bu şehir için, bu ilçe için kurduğumuz hayallerimiz var. Bunları gerçekleştireceğiz. Samsun'da çok güzel gelişmeler oluyor. Hayata, her geçen gün önemli, büyük işler geçiyor. İnşallah 17 ilçemizin hepsinde, Samsun'umuzun dört yanında kollarımızı sıvayıp gayretle seçimsiz olarak gördüğümüz yıllar içinde çalışacağız. Siyaset aslında birbirimizi anlamak, dinlemek, hemhal olmak demek. Dolayısıyla bizlere de bayramı bu şekilde idrak etmek düşüyor." diye konuştu.

Programa Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, Havza İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser ile partililer katıldı.