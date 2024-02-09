AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Hakkari\'de aday tanıtım toplantısında konuştu

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Oyunuzu kimseye vermeyin, kendinize verin. Oyunuzu kucağınızdaki bebeğinizin geleceğine, Hakkari'nin, gençlerinizin geleceğine verin." dedi.

Zeybekci, Gençlik Merkezi'ndeki kapalı spor salonunda düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda, belirlenen adayların hayırlı olmasını diledi.

Salondakilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Zeybekci, millete hizmetkar olmayı Allah'ın bir lütfu olarak gördüklerini belirtti.

AK Parti'nin ülkenin her yerine hizmet götürdüğünü dile getiren Zeybekci, "Milyonlarca insana yerel yönetimlerde belediye başkanı olarak hizmet etmek, onların 'Allah sizden razı olsun' hitabına muvaffak olmak her kula nasip olmaz. Onlar bu milleti yönetmek isterler. Onlar bu millete yönetici olurlar. Onlar bu millete emredeler. Onlar bu milleti 'göbeğini kaşıyan adam, dağdaki çoban' olarak görürler. 'Hiç dağdaki çoban ile benim oyum bir mi olur?' diye bunu söyleyenler oldu. '3 torba kömürle, 2 torba patatesle, bilmem neyle oyunu satıyorsun' diyenler oldu." ifadelerini kullandı.

Hakkari belediye başkanı adayının gönlü zengin ve halkını düşünen biri olduğunu dile getiren Zeybekci, şöyle devam etti:

"Oyunuzu kimseye vermeyin, kendinize verin. Oyunuzu kucağınızdaki bebeğinizin geleceğine, Hakkari'nin, gençlerinizin geleceğine verin. Bu millete hizmet etme gayesiyle çırpınan bir Cumhurbaşkanımız var. Ben Yunanistan'ın bizden çok daha iyi olmasını istemem. Peki onlar bizi niye istesin. Sadece bu coğrafyada son 25-30 senede yaklaşık olarak 8-10 milyon insan katlettiler. Demokrasi getireceğiz diye. Tek hedefleri var şimdi, Türkiye bu coğrafyada olmasın, şurada, burada olmasın. 10 bin kilometreden senin ne işin var. Bizim bizden başka dostumuz yok. Türk'ün Kürt'ten başka dostu yok, Kürt'ün de Türk'ten başka dostu yok."

Türkiye'nin her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek güçte olduğunu vurgulayan Zeybekci, "Partinin belirlediği adayları hep birlikte desteklememiz gerekiyor. Biz aynı türküyü Türkçe de söylüyoruz, Kürtçe de. Şunun sözünü veriyorum size. Hakkari AK hizmet belediyeciliğin bayrağını belediye binasına çektiği hafta buraya gelip zeybek oynayacağım. Biz kavga etmeye gelmedik. AK Parti'nin sloganıdır o. Biz gönüller yapmaya geldik." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya da 31 Mart 2024'teki seçimlerde il merkezi, ilçe ve belde belediyelerini kazanmak için yola çıktıklarını aktardı.

Hakkari Belediye Başkan adayı İsmet Ölmez'in adaylığının halkın talebi olduğunu belirten Kaya, "O da bu şerefli görevi kabul etmiştir. Başkan adayımızın ilk projesi iç barışın sağlanmasıydı. Elhamdüllilah kentin barışı hiç olmadığı kadar sağlanmıştır. Kentte deprem riskine karşı kentsel dönüşüm yapılmalı. Belediye ve devlet el ele vererek şehrimizi yeniden imar ve ihya edeceğiz."

Kaya, Hakkari Belediye Başkan adayı İsmet Ölmez'in projeleri ve yapacağı çalışmalar hakkında da katılımcıları bilgilendirdi.

Ardından, sahneye çağrılan Hakkari Belediye Başkan adayı İsmet Ölmez, Yüksekova Belediye Başkan adayı Fatih Arslan, Şemdinli Belediye Başkan adayı Fahri Şakar, Çukurca Belediye Başkan adayı Nazmi Demir, Derecik Belediye Başkan adayı Şükrü Çetinkaya, Durankaya Belde Belediye Başkan adayı İsmail Demirci, Esendere Belde Belediye Başkan adayı Dırbaz Büyüksu ve Büyükçiftçlik Belde Belediye Başkan adayı Çayan Çiçek partilileri selamladı.

Programa AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, il, ilçe teşkilat üyeleri ve partililer katıldı.