AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Kütüphane Haftası\'nı kutladı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, kütüphanelerin toplam kapalı alanının 8 bin metrekareye çıktığını belirterek, "Koleksiyon sayısı bakımından 2002 yılında yaklaşık 12 milyon 400 bin kitap vardı, bugün bu sayı 26 milyonu geçmiş durumdadır. 2002 yılında Türkiye'deki kütüphanelerin kullanıcı sayısı 23 milyondu, bugün 40 milyona varmıştır. Bu büyük bir artıştır." dedi.

Yayman, 62. Kütüphane Haftası kapsamında Millet Kütüphanesi'nde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı kütüphanelerinden biri olduğunu belirten Yayman, eser bakımından dünyanın 3'üncü büyük kütüphanesi olduğunu söyledi.

Millet Kütüphanesi'nin 6 yılda 9 milyon ziyaretçi tarafından ziyaret edildiğini belirten Yayman, "5 milyon 663 bin basılı eserin olduğu, 125 bin metrekarelik bir alanda hizmet veren, 24 saat açık olan, günde iki defa kahve, çay, çorba servisinin yapıldığı ve 201 kilometre raf olan bir mekandan bahsediyoruz. Türkiye'mize yakışır, Türkiye Yüzyılı'na yakışır bu büyük eseri milletimize kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Türkiye'nin her alanda olduğu gibi kütüphanelerle ilgili de çok büyük bir devrim yaşadığını dile getiren Yayman, "Hepimiz şunu söylerdik: 'Avrupa'da 24 saat açık olan kütüphaneler var. Türkiye'de de keşke 24 saat açık olan kütüphaneler olsa.' İşte bugün biz Türkiye'de 24 saat açık olan kütüphaneleri görüyoruz." diye konuştu.

Yayman, pek çok ilde Türkiye'nin yüz akı olan kütüphaneler inşa edildiğini, kütüphanelerin bir yaşam merkezi haline geldiğini ifade etti.

"Türkiye, kütüphaneleri dönüştüren bir ülke haline gelmiştir"

Kütüphanelerde konferanslar, söyleşiler, buluşmalar gerçekleştirildiğini belirten Yayman, Kütüphane Haftası'nda herkesi kütüphanelere gitmeye, buralardan eserler almaya ve daha fazla faydalanmaya davet etti.

Kültür-sanat alanında çok önemli adımlar atıldığını, kütüphane sayısının 1302'ye ulaştığını aktaran Yayman, şunları kaydetti:

"Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kütüphaneleri sadece çoğaltan değil, kütüphaneleri dönüştüren bir ülke haline gelmiştir. 8 yılda kütüphanelerin toplam kapalı alanı yaklaşık 3 bin 200 metrekareden 8 bin metrekareye çıkmıştır. Koleksiyon sayısı bakımından da 2002 yılında yaklaşık 12 milyon 400 bin kitap vardı, bugün bu sayı 26 milyonu geçmiş durumdadır. Yüzde 100'ün üzerinde bir artış görülmüştür. 2002 yılında Türkiye'deki kütüphanelerin kullanıcı sayısı 23 milyondu, bugün 40 milyona varmıştır. Bu büyük bir artıştır."

"Kütüphaneleri, Türkiye Yüzyılı'nın sembol eserlerinden görüyoruz"

Kütüphaneleri, Türkiye Yüzyılı'nın en önemli sembol eserlerinden biri ve düşünce üretim merkezleri olarak gördüklerini vurgulayan Yayman, "Eğer 21'inci asır Türkiye'nin ve Türklerin asrı olacaksa, bizim özellikle entelektüel alanda, kültür alanında, sanat alanında, estetik alanında daha fazla çalışmamız, daha fazla eserler ortaya koymamız gerekiyor. 21'inci asrı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi 'Türkiye'nin asrı' yapmak için başta kütüphaneler dahil olmak üzere pek çok alanda çok önemli eserler yapıldı, yapılmaya devam ediyor." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Kütüphane Haftası'nı kutladı.

Toplantıda Yayman'a, AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları başkan yardımcıları ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Ayhan Tuğlu da eşlik etti.