AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Bakü'de Hocalı Katliamı'nın 34. yılı törenine katıldı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Bakü'de Hocalı Katliamı'nın 34. yılı törenine katıldı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Bakü'de Hocalı Katliamı'nın 34. yılı törenine katıldı

26.02.2026 12:04
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992'de kadın, çocuk ve yaşlı gözetmeksizin yaptığı Hocalı Katliamı'nın 34. yılı dolayısıyla Bakü'de düzenlenen törene katıldı.

Zorlu, Hocalı Katliamı'nın 34. yılı nedeniyle Ana Feryadı Anıtı önünde düzenlenen törende, anıta AK Parti adına çelenk bıraktı.

Zorlu, Hocalı Katliamı'nın 34. yılı nedeniyle Ana Feryadı Anıtı önünde düzenlenen törende, anıta AK Parti adına çelenk bıraktı.

Tören sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Zorlu, 34 yıl önce Hocalı'da dünyanın en kanlı katliamlarından birinin yaşandığını söyledi.

Zorlu, büyük devletlerin ve uluslararası kuruluşların pek çok defa olduğu gibi bu katliamı görmezden geldiğini kaydetti.

Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı'nda zafer elde ederek Hocalı dahil işgal altındaki topraklarını kurtardığını hatırlatan Zorlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki iradesi her zaman kararlı ve net olmuştur. En başından bu yana, özellikle askeri zaferle sonuçlanan süreçte bire bir gelişmeleri takip etmiş ve Azerbaycan halkı ile devletinin yanında olmuştur. Bir daha yaşanmasın diye bu katliamı unutmamalıyız. Birlik ve dayanışmamızı daha yüksek seviyeye çıkarmalıyız." ifadelerini kullandı.

Zorlu, artık savaşın geride kaldığını ve Azerbaycan ile Ermenistan, Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme yönünde adımlar atıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu süreç, dünyanın gördüğü bu mezalim karşısında hepimiz açısından değerli bir adım olacaktır. Zaferin ardından yaşanan bu sürecin barışla taçlanacağına inanıyoruz. Bölgemizin huzur, barış ve güven iklimiyle birlikte tüm halkların refahını esas alan bir yükselişe sahne olacağına ve en önemlisi Azerbaycan-Türkiye kardeşliği ve güç birliğinin her zaman olduğu gibi devam edeceğine yürekten inanıyoruz."

Zorlu, TÜRKPA Genel Sekreteri Hasan'la görüştü

Zorlu, Bakü temasları kapsamında Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasan'la bir araya geldi.

Görüşmede Türk devletlerinin TÜRKPA gibi bir kuruluşa sahip olmasının büyük avantaj olduğunu dile getiren Zorlu, parlamenter diplomasinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Zorlu, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığının faaliyetlerini anlatarak, "15 Aralık 2025'te AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi'ni ortaya koyduk. Bu, Cumhurbaşkanımızın en yüksek seviyede Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk dünyasına olan yaklaşımını, inancını, kararlılığını gösteren net bir duruş oldu." dedi.

Azerbaycan'ın ana karasını Nahçıvan'a bağlayacak Zengezur Koridoru'nun Türk dünyası için büyük fırsatlar doğuracağına dikkati çeken Zorlu, "Zengezur Koridoru'nun kara ve demir yoluyla tahkim edilmesinin ardından Türk dünyasında yeni dönem başlayacaktır. Proje hayata geçtiğinde hem bölge insanlarının refahı yükselecek hem de Güney Kafkasya barış ve huzur içerisinde çok önemli bir noktaya taşınacaktır." ifadelerini kullandı.

TÜRKPA Genel Sekreteri Hasan da görüşmede TÜRKPA'nın son dönemde yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Hasan, TÜRKPA daimi komisyonlarınca model kanunların hazırlanması alanında sürdürülen çalışmalara işaret ederek, Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) devlet başkanları zirve toplantılarında kabul edilen kararların hayata geçirilmesinde TÜRKPA'nın yasama sorumluluğuna değindi.

Zorlu, YAP Genel Başkan Yardımcısı Budagov'la bir araya geldi

Zorlu, temasları kapsamında iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisini (YAP) ziyaret ederek Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Tahir Budagov'la görüştü.

Görüşmede, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde stratejik müttefiklik düzeyine ulaştığı vurgulandı, Şuşa Beyannamesi'nin ikili ve bölgesel işbirliğinin gelişimine katkı sunduğu belirtildi.

Taraflar, Azerbaycan'ın Karabağ'ı işgalden kurtararak toprak bütünlüğü ve egemenliğini sağlamasının ardından bölgede yeni gerçekliklerin oluştuğunu, iki ülkenin ortak girişimlerinin barış ve istikrara hizmet ettiğini söyledi.

Partiler arası ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekilirken, Zorlu YAP temsilcilerini bu yıl Türkiye'de düzenlenmesi planlanan Türk Dünyası Birinci Siyaset Forumu'na davet etti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Bakü'de Hocalı Katliamı'nın 34. yılı törenine katıldı Açıklaması - Son Dakika

