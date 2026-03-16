AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Manisa'da iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
16.03.2026 21:27
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Siyaseten ülkemizi bu güvenli limanda tutacak geleceğe taşıyacak, 'Siyaseten çelik kubbemiz nedir?' diyorsanız işte o da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğidir" dedi.

Zorlu, AK Parti Manisa İl Başkanlığınca Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesi'nde düzenlenen sokak iftarına katıldı. Program öncesi vatandaşlarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren Zorlu, iftar programında yemek dağıttı.

Kadir Gecesi'nde vatandaşlarla bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Zorlu, iftar sofralarının birlik ve beraberliği pekiştirdiğini söyledi.

Zorlu, dünyada ve bölgede önemli gelişmeler yaşandığını, kriz ve gerginliklerin sürdüğünü belirterek, İran merkezli krizin bölgede büyük bir savaşa dönüşmemesi için Türkiye'nin diplomatik çabalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Türkiye'nin güçlü ve istikrarlı bir şekilde yoluna devam etmek zorunda olduğunu aktaran Zorlu, ülkenin güçlü bir liderliğe de ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin savunma sanayinde önemli atılımlar gerçekleştirdiğini ifade eden Zorlu, "Türkiye bugün bölgesindeki krizlere rağmen, bunca savaşa, kaosa rağmen hamdolsun ayaklarının üstünde duran, kararlarını bağımsız, özgürce veren, savunma sanayinde atılımlar yapan çok önemli bir ülke olarak dünyada adından söz ettiriyor. KIZILELMA'mız, İHA'mız, SİHA'mız, çelik kubbemiz var hamdolsun." diye konuştu.

Çelik kubbe sisteminin ilk etabının silahlı kuvvetlere teslim edildiğini belirten Zorlu, şunları kaydetti:

"Bu kubbenin askeri anlamda yeterli olması da yetmeyecek. Bunun yanı sıra başka bir şeye ihtiyacımız var. Bu çelik kubbenin bir de siyasette bir iz düşümü gerekiyor. Siyaseten ülkemizi bu güvenli limanda tutacak geleceğe taşıyacak, 'Siyaseten çelik kubbemiz nedir?' diyorsanız işte o da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğidir."

Türkiye sadece bizim, vatandaşlarımızın güvenliği için değil aynı zamanda bununla birlikte bölgemizin güvenliği, huzuru ve barışı için çalışmaya, diplomasiyi ayakta tutmaya devam ediyor. Hiç merak etmeyin, Cumhurbaşkanımızın diplomasisiyle, çok yönlü faaliyetleriyle hamdolsun bu fırtınalı günlerden de hep birlikte geçerek, aşarak, geleceğe doğru ilerleyeceğiz. ve sadece bölgemizde değil bugün attığımız bu adımlar bölgemizi aşarak Orta Asya'dan Kafkasya'ya, Anadolu'dan Balkanlar'a kadar çok büyük bir coğrafyada etkisini gösteriyor."

Savunma sanayinin millilik ve yerlilik oranının yüzde 20'den yüzde 80'e yükseldiğini dile getiren Zorlu, "Diğer yanda bakıyorsunuz 'Aman bunları test etmeyin balıklar ürküyor' diyen bir siyasi anlayış var" dedi.

Manisa'nın gelişimi için yerel yöneticilerle istişarelerde bulunduklarını aktaran Zorlu, özellikle turizm alanında kentin potansiyelinin artırılması için bayramdan sonra çeşitli projelerin hayata geçirilmesini hedeflediklerini sözlerine ekledi.

İftara, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, partililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

