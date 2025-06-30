AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan 17-25 Aralık yargısal darbeye teşebbüs sürecine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan 17-25 Aralık yargısal darbeye teşebbüs sürecine ilişkin açıklama Açıklaması

30.06.2025 14:15
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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, 17-25 Aralık yargısal darbeye teşebbüs sürecine ilişkin, "Bu süreçte, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın makam odasını toplayarak görevden ayrılmayı düşündüğü ve benim buna engel olduğum' yönündeki beyanlar, akla ve mantığa aykırı, mesnetsiz...

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, 17-25 Aralık yargısal darbeye teşebbüs sürecine ilişkin, "Bu süreçte, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın makam odasını toplayarak görevden ayrılmayı düşündüğü ve benim buna engel olduğum' yönündeki beyanlar, akla ve mantığa aykırı, mesnetsiz ve kötü niyetli bir kurgudan ibarettir." ifadesini kullandı.

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı internet sitelerinde ve sosyal medya mecralarında, "17-25 Aralık'ta Erdoğan odasını topladı, onu Efkan Ala durdurdu" başlığıyla yayımlanan yazıdaki iddiaların, tamamen gerçek dışı ve açık bir dezenformasyon ürünü olduğunu belirtti.

17-25 Aralık sürecinin, FETÖ'nün devleti ele geçirme ve meşru iktidarı devirme girişiminin açık bir göstergesi olduğunu vurgulayan Ala, şunları kaydetti:

"Bu süreçte, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın makam odasını toplayarak görevden ayrılmayı düşündüğü ve benim buna engel olduğum' yönündeki beyanlar, akla ve mantığa aykırı, mesnetsiz ve kötü niyetli bir kurgudan ibarettir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 17-25 Aralık sürecinde ve sonrasında, FETÖ'ye karşı mücadelenin en ön saftaki dirayetli lideri olmuş, zerre kadar tereddüt göstermemiş, bilakis bu hain yapının deşifre edilmesi ve bertaraf edilmesi için büyük bir irade ve kararlılık sergilemiştir. Kendisi, asla görevinden ayrılmayı düşünmemiş, milletin ve devletin bekası için dimdik durmuş, tereddütsüz, kararlı ve dirayetli bir liderlik ortaya koymuştur. Bu tür asılsız iddialar, FETÖ'nün ve uzantılarının, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşunu gölgelemek, o dönemin gerçeklerini çarpıtmak ve kamuoyunu yanıltmak amacıyla ürettiği algı operasyonlarının bir devamıdır."

Ala, kamuoyundan, bu tür manipülatif ve yalan haberlere itibar etmemesini, gerçekleri çarpıtmaya yönelik bu tür girişimlere karşı dikkatli olmasını istedi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Güncel, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan 17-25 Aralık yargısal darbeye teşebbüs sürecine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan 17-25 Aralık yargısal darbeye teşebbüs sürecine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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