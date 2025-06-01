AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan, Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Antalya mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yolsuzluk soruşturmalarını perdelemek için, millet iradesine her zaman, her yerde ve her şartta sahip çıkan, dünyada tanınan ve saygı duyulan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na kaba iftiralarla saldırarak gerçeği değiştiremezsiniz. Cuntacılık, sizin tescilli tarihinizdir." ifadelerini kullandı.