AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, 2023\'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğraflara oy verdi

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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şahin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde, Aytuğ Can Sencar'ın enkazdan 29 saat sonra sağ çıkarılan 6 aylık Ayşe Vera Yılmaz adlı bebeğin yer aldığı "Depremin Umudu" fotoğrafına oy kullanan Şahin, "Deprem sonrası mucizevi olaylara, anlara tanıklık ettik. O anları ölümsüzleştiren karelerden biri de Ayşe Vera Yılmaz bebeğin sağ çıkarıldığı kare." ifadesini kullandı.

Şahin, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Gece bombardımanı" adlı fotoğrafına oy verdi. Bu kategorinin özel bir dosya olduğuna dikkati çeken Şahin, şunları söyledi:

"Anadolu Ajansı çok özel, tarihi bir iş yaptı. Gazze'de yaşanan insani dramı, yaşananları belgelendirdi, delillendirdi. Uluslararası Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada bu kareler kanıt olarak kullanıldı. Sadece habercilik ve yaşananların dünyaya duyurulması ötesinde İsrail devletinin hak ettiği cezaya muhatap olmasını sağlayacak çok önemli işlerden birisini yaptı Anadolu Ajansı. Anadolu Ajansını bütün çalışanlarıyla, yöneticileriyle tebrik ediyoruz. Bu kare de Gazze'deki mazlumların düçar olduğu zulmü en şiddetli şekilde yansıtan karelerden birisi."

Şahin, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Boğazda Cumhuriyet kutlaması", "Haber" kategorisinde, Aytuğ Can Sencar'ın Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamalarında çekilen "Türkiye Yüzyılı" fotoğraflarını seçti.

Genel Sekreter Şahin, "Spor" kategorisinde, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un, Klasik Yay Erkek Milli Takımı'yla dünya ikincisi olduğu organizasyonda Ömer Sercan Karakuş'un çektiği "Mete'nin nişanı" fotoğrafını oyladı.