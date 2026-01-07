Ak Parti Grup Toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti'ye Katılan Üç Milletvekiline Rozetlerini Taktı

(TBMM) - AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partiye katılan Bağımsız İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, DEVA Partisi'nden istifa eden Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ile CHP'den ihraç istemiyle disipline sevk edildikten sonra istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'a rozet taktı.

Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında konuşmasının ardından, partisine katılan milletvekillerine rozetlerini taktı.Kürsüye ilk olarak İsa Mesih Şahin davet edildi.

İsa Mesih Şahin: "Karıncalar gibi çalışacağımıza söz veriyorum"

Şahin, Erdoğan'ın rozetini takmasından sonra yaptığı konuşmada, "Sayın Cumhurbaşkanım, çok değerli yuvam, ailem. Hepinizi hasretle selamlıyorum. Bazen nehirler farklı kollara ayrılsa da finalde vuslat oluyor. Aynı denize dökülüyor. Kalbi aynı duygularla atanların istikameti de aynı oluyor. Bizim duygularımız her daim güçlü Türkiye içindir, ülkemiz içindir, istikametimiz de güçlü Türkiye içindir. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti'mizde Cumhur İttifakı'nda güçlü Türkiye için karıncalar gibi çalışacağımıza söz veriyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bize gençlik yuvamıza dönmemize fırsat sunduğu için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İrfan Karatutlu: "Aklen ve vicdanen buradaydım, şimdi bedenen geldim"

Şahin'in ardından kürsüye Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu geldi. Karatutlu, Erdoğan'ın parti rozetini takmasından sonra yaptığı konuşmada, "Sayın Cumhurbaşkanım ben zaten aklen, vicdanen buradaydım şimdi de bedenen geldim. Allah razı olsun. Hep birlikte güzel işlere vesile olacağımıza inanıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Hasan Ufuk Çakır: "İki başkumandan var biri Erdoğan. Ben de selam duruyorum kendisine"

Daha sonra kürsüye gelen Hasan Ufuk Çakır da Erdoğan'ın rozetini takmasının ardından cebinden çıkardığı kağıttan, hazırladığı konuşma metnini okudu. Çakır, "Kıymetli dava arkadaşlarım, aziz milletimiz. Ben Hasan Ufuk Çakır. İftiraya uğramış, haksızlığa maruz kalmış ama başını öne eğmemiş bir insanım. Makamlar geçicidir. Onur ve hassiyet, şeref kalıcıdır. Kolay olan susmaktı, zor olan dik durmaktı. Ben zoru seçtim çünkü bu millet yalanın değil hakikatin, eğilmenin değil direnmenin yanındadır. Bugün buradayım. Hesapla değil inançla; korkuyla değil cesaretle; geçmişe sığınarak değil millete yaslanarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiyenin yüzyılı yürüyüşünde Hak için, millet için, devlet için dimdik durmaya geldim. Rabb'im utandırmasın, milletimiz var olsun" diye konuştu.

Hasan Ufuk Çakır konuşma metnini okuduktan sonra "Bir şey daha diyeceğim. İki başkumandan var, biri Gazi Mustafa Kemal Paşa, biri de Türkiye Cumhuriyeti ordularının başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan. Ben de selam duruyorum kendisine" diyerek, asker selamı verdi.

Çakır, daha sonra Anamur'un Çarıklar Belediye Başkanı İlker Özen'in de AK Parti'ye katıldığını anons etti. Erdoğan'ın Özen'e de parti rozetini takmasının ardından el ele tutuşup selam verdiler.

Erdoğan, partisine katılan her üç milletvekiline de kendi çerçeveli fotoğrafını takdim etti.