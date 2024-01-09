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AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı Galip Usta'yı ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı Galip Usta'yı ziyaret etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, dün akşam saatlerinde camii içerisinde bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii İmamı Galip Usta'yı ziyaret etti. Kurum, Usta'nın son durumu hakkında doktorlardan bilgi aldıktan sonra açıklamalarda bulundu. Kurum, yapılan müdahalelerin başarılı olduğunu ve Usta'nın genel durumunun iyi olduğunu belirtti.

09.01.2024 - 13:11,
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AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı Galip Usta'yı ziyaret etti.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, dün akşam saatlerinde camii içerisinde bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii İmamı Galip Usta'yı ziyaret etti. Kurum, Usta'nın son durumu hakkında doktorlardan bilgi aldıktan sonra açıklamalarda bulundu.

KÖTÜ GÜNDE MİLLETİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Kurum yaptığı açıklamada, Tüm İstanbul'a geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Dün akşam saatlerinde İstanbul Fatih camimizde meydana gelen olay sebebiyle üzüntülerimi dile getirmek istiyorum. Az önce Galip hocamı ziyaret ettik. Kendisiyle ilgili hocalarımızdan bilgi aldık. Çok şükür kendisi çok iyi. Hocalarımıza hastanemiz gerekli müdahaleyi yaptılar. Biz de burada kötü günde milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tekrar tüm İstanbul'umuza tüm ülkemize geçmiş olsun diliyorum dedi.

İKİSİ DE SAĞLIĞINA KAVUŞACAK

Kurum, Sayın Cumhurbaşkanımız da hocamızın sağlık durumunu yakından takip ediyor. Kendisi de Galip hocamıza, ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Kendisi yakından hocamızın sağlık durumunu takip ediyor. Birazdan diğer yaralıyı da ziyaret edeceğiz Yedikule hastanemizde. Onun da sağlığı çok şükür iyi. Hocalarımız hastalarına gerekli müdahaleyi yapıyor. O da en yakın zamanda sağlığına kavuşacaktır. Hocamız cemaati bekliyor, cemaati de sabırsızlıkla hocamızın camiye dönmesini bekliyor. İkisi de sağlığına kavuşacak ifadelerini kullandı.

GENEL DURUMU GAYET İYİ

Fatih Camii imamı Galip Usta'yı tedavi eden Prof. Dr. Ramazan Özdemir, Çok geçmiş olsun. Gerekli müdahaleleri dün geceden beri yapıyoruz. Hocamızın şu anda sağlık durumu iyi. Muhtemelen bugün veya yarın odaya alacağız. Herhangi bir hayati tehlikesi yok. Genel durumu gayet iyi dedi.

AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı Galip Usta\'yı ziyaret etti
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı Galip Usta'yı ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı Galip Usta'yı ziyaret etti - Son Dakika
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