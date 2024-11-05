AK Parti İl Başkanlığı\'na Satırla Saldırı

AK Parti Iğdır İl Başkanlığı binasına satırla saldıran şüpheli gözaltına alındı.
Bağlar Mahallesi'ndeki AK Parti İl Başkanlığı binasına sabah saatlerinde gelen Bilen B, elindeki satırla binanın camlarını kırarak içeri girip bağırmaya başladı.
Bilen B'yi ikna edip satırı bırakmasını sağlayan polisler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin polislerce ikna edildiği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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