AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın ölümüyle sonuçlanan kaza için keşif yapıldı - Son Dakika
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AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın ölümüyle sonuçlanan kaza için keşif yapıldı

AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı\'nın ölümüyle sonuçlanan kaza için keşif yapıldı

Fatma Sevim Baltacı, Beyoğlu'nda yolun karşısına geçerken aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yapılan keşifte, sanık Muratcan Türkyılmaz'ın anlatımı ve polis ekiplerinin ölçüm yapmasıyla tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkyılmaz'ın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.

26.04.2024 14:54
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AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın Beyoğlu'nda hayatını kaybettiği kazaya ilişkin olay yerinde keşif yapıldı.

Fatma Sevim Baltacı'nın, 10 Şubat'ta Beyoğlu'nda yolun karşısına geçtiği sırada, sanık Muratcan Türkyılmaz'ın kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazaya ilişkin İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nin ara kararı doğrultusunda keşif gerçekleştirildi.

Hakim ve polislerin de aralarında bulunduğu heyet, olay yerinde inceleme yaptı.

Avukatların da yer aldığı keşifte, davada tutuksuz yargılanan sanık Muratcan Türkyılmaz kazanın nasıl gerçekleştiğini anlattı.

Yaklaşık 2 saat süren keşif, Türkyılmaz'ın anlatımına göre polis ekiplerince ölçüm yapılmasının ardından tamamlandı.

Olayın geçmişi

Beyoğlu İmrahor Caddesi'nde dün akşam yaralamalı trafik kazası meydana geldiğinin bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderilmiş, yapılan incelemede sürücü M.C.T. idaresindeki aracın AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Baltacı'ya çarptığı anlaşılmıştı.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Baltacı, buradaki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

Polis ekipleri, aracı kullanan sürücü Muratcan Türkyılmaz, kaza yerinde gözaltına almıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, sanık Türkyılmaz'ın, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın ölümüyle sonuçlanan kaza için keşif yapıldı - Son Dakika

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