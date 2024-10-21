AK Parti İnönü 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

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Eskişehir'de AK Parti İnönü 8. Olağan İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Gökhan Aydın yeniden seçildi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığından yapılan açıklamada, teşkilat mensuplarının AK Parti İnönü İlçe Başkanlığından mehteran eşliğinde kongrenin düzenleneceği Belediye Hizmet Çarşısı Çok Amaçlı Salonu'na yürüdüğü belirtildi.

Kongrede konuşan AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, partilerinin bu tür kongrelerle dinamizmini koruduğunu belirterek, "Yeniden seçilen İlçe Başkanımız Gökhan Aydın ve yönetimini tebrik ederim." dedi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ise coşkuları için partililere teşekkür ederek, "AK Parti, 23 yıl önce milletimizin idealleri doğrultusunda kuruldu ve Türkiye'nin aydınlık geleceği için çalışmaya devam ediyor. Kongrede güven tazeleyen İlçe Başkanımız Gökhan Aydın'ı ve yönetim kurulunu tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu da İnönü 8. Olağan İlçe Kongresini heyecan dolu bir katılımla tamamladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gökhan Aydın ve yeni yönetim ekibini kutluyor, başarılı çalışmalar diliyorum. AK Parti'nin, milletin umut ve hedeflerini gerçekleştirme amacıyla yola çıktığını ve bu yolda azimle ilerliyor."

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, kurtuluşun sembolü İnönü'den partilerinin Eskişehir'deki kongre sürecini başladıklarını vurguladı.

AK Parti'nin 14 Ağustos 2001 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında milletin kurduğu bir hareket olduğuna dikkati çeken Albayrak, "Millet partisidir, milletin hizmetkarıdır. Bu vasfıyla milletin gönlündeki yerini koruyacağına inancımız tamdır. Malumuz 81 ilde olduğu gibi güzel şehrimiz Eskişehir'de de 8. Olağan Kongre sürecimiz başladı. 'Umudun icraatin ve geleceğin adı AK Parti' düsturuyla ilk günkü aşkla kongremizi gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kongrelerinin bayram havasında geçtiğini ve teşkilattaki kardeşlik bağını perçinlediğini belirten Albayrak, şunları ifade etti:

"Dünyanın sayılı liderlerinden olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elini kuvvetlendirmek adına önümüzdeki süreçte siz değerli teşkilat mensuplarımıza çok büyük görevler düşüyor. İl ve ilçe teşkilatlarımızdan, kadın ve gençlik kollarımıza, mahalle başkanımızdan delegelerimize hep birlikte durmaksızın çalışacağız. Kapı kapı, hane hane dolaşacak, vatandaşlarımıza gerçekleri anlatacağız."

Kültürün, tarihin ve değerlerin yaşadığı İnönü'nün her birinin geleceğinde önemli bir değer olduğunu vurgulayan Albayrak, "Bizler AK Parti olarak İnönü ilçemize önem veriyor, geleceği birlikte inşa edeceğiz diyoruz. İnönü ilçesi bizim için tarihtir, gelenektir, gelecektir. Sözlerime son verirken, İlçe Başkanımız Gökhan Aydın ve seçilecek olan yönetim kurulu üyesi her bir kardeşime hayırlı olsun dileklerimi iletiyor, 8. Olağan Kongre sürecimizin; ülkemiz, milletimiz, partimiz ve İnönü ve Eskişehir teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Kongreye, Genel Merkez Koordinatörü Yasir Çelik, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı ve çok sayıda teşkilat mensubu katılım sağladı.