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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Üsküdar'da esnafları ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Üsküdar'da esnafları ziyaret etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Üsküdar'da esnafları ziyaret etti.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Üsküdar\'da esnafları ziyaret etti
08.01.2024 - 16:50,
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Üsküdar'da esnafları ziyaret etti. İBB tarafından işten çıkarıldığını söyleyen bir vatandaşla konuşan Kurum, "İşten çıkarılan arkadaşları geri alacağız. Hiçbir arkadaşımızı işten atmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak ismi açıklanan Murat Kurum, Üsküdar'da Tarihi Balıkçılar Çarşısı'nı ziyaret etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kurum'un yanına yaklaşan bir vatandaş, İBB tarafından işten çıkarıldığını belirtmesi üzerine Kurum, "İşten çıkarılan arkadaşları geri alacağız, ve onların yaptığı gibi haksız yere hiç bi arkadaşımızı da işten atmayacağız. Hiçbir arkadaşımızı işten atmayacağız" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Üsküdar'da esnafları ziyaret etti - Son Dakika
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