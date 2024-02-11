AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze töreni düzenlendi

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı\'nın cenaze töreni düzenlendi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Fatma Sevim Baltacı için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve diğer birçok isim katıldı.

11.02.2024 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunus Emre YALÇIN- Özenç KILIÇ/ İSTANBUL, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı için Fatih Camii'nden cenaze töreni düzenleniyor. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan'ın yanı sıra cenaze törenine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum ve çok sayıda isim katıldı. Taziyeleri, Fatma Sevim Baltacı'nın eşi Muharrem Baltacı ile ablası Ayşe Uzun ve kardeşleri kabul etti.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, AK Parti, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 18:42:15. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement