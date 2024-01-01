AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Bayraklı Şehir Hastanesi\'nde yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Bayraklı Şehir Hastanesi'nde 2024 yılının ilk bebeğini ziyaret etti.

Çankırı, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. İhsan Peker ile birlikte Sultaniye ve Uğur Güleç çiftinin ikinci çocuğu olan ve gözlerini yeni yılın ilk saatlerinde açan Yüsra Güleç'i hastanede ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Anne Sultaniye Güleç ile bir süre sohbet eden Çankırı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Bebeğe altın takan ve anneye çiçek hediye eden Çankırı, aileye yeni yılda sağlık ve mutluluk diledi.

Anne Sultaniye Güleç ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bebeğimiz yeni yılda bize en güzel sürpriz ve hediye oldu. Yeni yıldan başka ne isteyebilirim ki. Bize en güzel hediye." dedi.

İzmirliler yeni yılı kutladı

Öte yandan vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda 2024 yılını kutlamak için bir araya geldi.

Yeni yıla girmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Bazı vatandaşlar ise dileklerini yazdıkları fenerleri gökyüzüne bıraktı.