AK Parti Kadın Kolları Kongresi Yapıldı

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AK Parti Gölyaka İlçe Kadın Kolları Teşkilatı 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Gölyaka Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede AK Parti Gölyaka İlçe Kadın Kolları Başkanı Leyla Argüz Ersoy, görevini Ferda Atasoy'a devretti.

Kongrede konuşan AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Ersoy'a verdiği emek ve gayretler için teşekkür etti.

Atasoy'a da başarılar dileyen Şengüloğlu, "Kadınları dışlayan bir siyasetin başarılı olması, milletle buluşması ve ülkeye hizmet etmesi mümkün değildir." dedi.

Kongreye, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Şulenur Kubilay Yılmaz, AK Parti Gölyaka İlçe Başkanı İbrahim Keleş, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.