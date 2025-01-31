AK Parti Karabük heyetinden Bakan Kurum'a ziyaret - Son Dakika
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AK Parti Karabük heyetinden Bakan Kurum'a ziyaret

AK Parti Karabük heyetinden Bakan Kurum\'a ziyaret

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

31.01.2025 09:47
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AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, ziyarette Karabük'e yönelik yatırımların ele alındığı, belediyeler ve İl Özel İdaresi için toplam 172 milyon lira hibe ve finansman desteği sağlandığı müjdesinin paylaşıldığı belirtildi.

Ayrıca Karabük Belediyesine 5 proje için 35 milyon lira hibe, 120 milyon lira finansman desteği ve Beko Loder kazandırıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karabük'ün ilçe belediyeleri için de önemli destekler alındı. Yenice 4 milyon lira hibe ve yeni çöp süpürme aracıyla, Eskipazar 3 milyon lira hibe ve çöp süpürme aracıyla, Ovacık 2 milyon lira hibe ve traktörle, Yortan ise 2 milyon lira hibe ve çöp süpürme aracıyla desteklendi. Ayrıca Karabük İl Özel İdaresine de 10 milyon lira hibe ve iş makinesi kazandırıldı."

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Karabük'ün kalkınması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, aldınan desteklerle hem belediyelerin güçleneceğini hem de vatandaşların yaşam kalitesinin artacağını vurguladı.

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç da Karabük'e kazandırılan bu desteklerle hizmet çıtasını daha da yükselttiklerini, AK Parti olarak vatandaşlara en iyi hizmeti sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ise şehre kazandırılan desteklerle Karabük için önemli projeleri hayata geçireceklerini aktararak, Bakan Kurum'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Karabük'ümüz için durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Sayın Bakanımız Murat Kurum'un destekleriyle belediyelerimiz ve özel idaremiz için önemli yatırımları hayata geçiriyoruz. Karabük'ümüz için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Şehrimiz için desteklerini esirgemeyen Sayın Bakanımız Murat Kurum'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyarette ayrıca, "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kapsamında Eflani ve Eskipazar TOKİ konutlarının ihalesinin nisan ayında yapılacağı, Yenice TOKİ konutlarının ise 2025 yatırım programına alındığı bildirildi.

Kaynak: AA

Özkan Çetinkaya, Yerel Yönetim, Keskinkılıç, Murat Kurum, Cem Şahin, AK Parti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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