AK Parti Karabük İl Başkanı Salt\'tan AK Parti\'nin 24\'üncü kuruluş yıl dönümü mesajı

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Salt, mesajında, AK Parti'nin yalnızca bir siyasi parti değil, milletin ortak iradesinin ve değişim arzusunun eseri olduğunu kaydetti.

AK Parti'nin kuruluşundan bu yana Türkiye'yi demokrasi, kalkınma ve istikrar ekseninde yeniden inşa eden bir siyasi akıl olduğunu ifade eden Salt, "14 Ağustos 2001 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan partimizin 24'üncü yaşını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. AK Partimiz, 24 yıl önce liderimizin öncülüğünde çok büyük hayallerle kuruldu. Haksızlıklarla, kapatma davlarıyla ve hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Ancak hiçbir şartta yılmadık, yıkılmadık ve hedeflerimizden vazgeçmedik." ifadelerini kullandı.

Salt, ekonomi, sanayi, savunma, sağlık, ulaşım, eğitim, kültür, uzay ve birçok alanda Türkiye için büyük hedefler belirlediklerini belirterek, "Bu hayalleri liderimizin öncülüğünde kurduk. Bugün geldiğimiz noktada bu hayaller bütünüyle gerçek oldu, çok büyük yenilikler hayata geçti ve hedeflere ulaşıldı. Rabbim, daha nice başarılara ve yeniliklere imza atmayı bizlere nasip etsin. Ülkemiz 24 yılda hayal ettiğimizin de ötesine ulaşmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde hayata geçirdiği yüzlerce eseri ve projesi olduğunu aktaran Salt, şunları kaydetti:

"Şimdi de 'Terörsüz Türkiye' süreci Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kesintisiz devam etmektedir. Rabbimin izniyle milletimiz, terör prangasından da kurtulacaktır. Milletimizin kararlı duruşu ve devletimizin güçlü iradesi ile darbeler nasıl tarihe gömülmüşse terör belası da ülkemizin gündeminden çıkarılacaktır. Bu süreç Türkiye için bir dönüm noktası olacak. Hiç şüphesiz Karabük'ümüz, AK Parti döneminde, 24 yılda eşsiz hizmetlere kavuşmuştur. Şehrimizin sağlıkta, ulaşımda, sanayide, eğitimde ve her alanda sorunları çözülmüş, en yaşanılır şehirler arasında yerini almıştır. Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin desteğiyle şehrimiz ve ülkemiz için var gücümüzle çalışıyoruz ve mazeret üretmeden çalışmaya devam edeceğiz. Öncelikle bizlere bu davanın bir ferdi olarak vatandaşlarımıza hizmet etme yolunu açan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyor, milletimize hizmet yolunda sağlık diliyorum."