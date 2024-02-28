AK Parti Kırşehir İl Başkanı: 28 Şubat İnsanlık Tarihine Kara Bir Leke Olarak Geçti

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, 28 Şubat'ın insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini söyledi.
Ünsal, parti binasında yaptığı açıklamada, "1000 yıl sürecek" yaklaşımı ile savunulan bu karanlık girişimin değil bin, on yıl bile sürmemesinin, vesayetçilerin hukuksuzluğunun, kirli hesaplarının net bir göstergesi olduğunu vurguladı.
İslami kimliğe duydukları derin öfkeyi, sistematik ve kanun dışı dayatmalarla dışa vuran darbecilerin aldıkları kararlarla dönemin iktidarına darbe vurduklarını anlatan Ünsal, şunları kaydetti:
"Yaşanan darbe süreci ile birlikte İslami kimliğe sahip olan toplumun büyük bir kesimi türlü yollarla kısıtlandı. Genç kızlar üniversitelere başörtüleri ile giremedi, kılık kıyafetleri nedeniyle gençler eğitim haklarından mahrum bırakılarak ikna odaları eliyle inançlarından vazgeçmeye zorlandılar. Katsayı adaletsizliğiyle gençlerin istedikleri okulda eğitim almalarının önü kapatıldı. Kamu görevlileri, eşleri başörtülü olduğu için fişlendi. Ülkesi için, milleti için çalışan ve üreten sermaye dahi 'yeşil sermeye' adı altında kategorize edildi, ötekileştirildi. Milletimizden aldığımız güç ve tarihin bize yüklediği sorumluluk ile millet iradesini egemen kılma, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türkiye Yüzyılı yolunda daha emin adımlarla yürüyor, 21 yıldır her şartta ve koşulda darbeler karşısında yanımızda olan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz."
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