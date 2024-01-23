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AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, kentte çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika
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AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, kentte çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Kırşehir-Kayseri kara yolu Ortaköy yol kavşağındaki uygulama noktası ve Ahi Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polislerle görüştü. Erkan, ayrıca Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta ve hasta yakınlarıyla görüşerek, TÜGVA Kırşehir İl Temsilcisi Abdullah İnce ile de bir araya geldi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, kentte çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi
23.01.2024 - 15:11,
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AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, kentte çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, milletvekili Erkan, Kırşehir- Kayseri kara yolu Ortaköy yol kavşağındaki uygulama noktası ve Ahi Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polislerle görüştü.

İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal'ın da eşlik ettiği ziyarette Erkan, devletin ve milletin huzur, güvenliği için fedakarca çalışan polis ekiplerine görevlerinde başarılar diledi.

Daha sonra Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçen Erkan, burada hasta ve hasta yakınlarıyla görüşerek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

TÜGVA Kırşehir İl Temsilcisi Abdullah İnce ile görüşen Erkan, yapılan çalışma ve faaliyetler hakkında bilgi aldı, ardından partisinin İl Başkanlığında vatandaşlarla buluştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, kentte çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika
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