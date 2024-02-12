AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'a silahlı saldırı anı görüntülendi - Son Dakika
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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'a silahlı saldırı anı görüntülendi

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay\'a silahlı saldırı anı görüntülendi

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleşen ve 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırı anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, güvenlik kamerası görüntülerinde saldırı anı ve yaralanan kişinin düşüşü yer alıyor.

12.02.2024 17:25  Güncelleme: 17:27
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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleşen ve 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırı anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın, seçim çalışması kapsamında Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silah ve tabancayla düzenlenen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, yolda yürüyen E.G.D'nin açılan ateş sonucu başından vurulması ve yere düşmesi yer alıyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'a silahlı saldırı anı görüntülendi - Son Dakika
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