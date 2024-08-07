AK Parti Kumluca İlçe Başkanı: Dere taşkın projeleri için 230 milyon liralık ödenek çıkarıldı

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AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın ilçede devam eden dere taşkın projelerinin tamamlanması için 230 milyon liralık ödenek çıkarttığını bildirdi.

Uysal, yaptığı açıklamada, Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Rafet Okulu ve Belediye Meclis Üyesi Ahmet Karakuş ile Bakan Yumaklı'yı ziyaret ettiklerini belirtti.

Ziyarette ilçenin sorunlarını aktardıklarını anlatan Uysal, şunları kaydetti:

"Bakanımız, taleplerimizi dinledi ve ilçede dere taşkınları için kullanılmak üzere ilk etapta 230 milyon liralık bir ödenek ayırdıklarını bildirdi. Gavur, Baysı ve Akmaz derelerinde mevcut devam eden çalışmalar var. Bu ödenek projelerin tamamlanması için oldukça önemli. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız sel afetinin tekrar yaşanmaması için çok büyük bir yatırım yapılmış olacak."

Uysal, TOBB Anaokulu'nun elektrik tesisatı, Hükümet Konağı, Emniyet Binası ve Atatürk İlkokulu'nun tamamlanması için de gerekli ödeneklerin sağlandığını aktardı.