Ak Parti, Kuruluşunun 23'üncü Yıl Dönümünü Ankara'da Çeşitli Etkinliklerle Kutlayacak

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(ANKARA) - AK Parti, 14 Ağustos'ta kuruluşunun 23'üncü yıl dönümünü Ankara'da gerçekleştireceği programlarla kutlayacak.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) 23'üncü kuruluş yıl dönümü "Umudun Geleceğin ve İcraatın Adı AK Parti" sloganıyla yapılacak. Kutlamalar, eş zamanlı olarak 81 ilde gerçekleşecek. 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti, kuruluşunun 23'üncü yıl dönümünü gerçekleştireceği bir dizi etkinliklerle kutlayacak.

Etkinlikler hem İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hem de tasarruf tedbirleri kapsamında gösterişten uzak bir şekilde yapılacak. AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından önce AK Parti'nin kuruluşundan bu yana Türkiye siyasetindeki yerini anlatan bir gösteri ve film gösterimi yapılacak.

Programda, partiye eski ve mevcut milletvekillerinden katılım olması da bekleniyor.