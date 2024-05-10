AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarına tepki gösterdi

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AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları üyeleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstererek ateşkes istedi.

Zafer Meydanı'nda toplanan grup adına açıklama yapan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Esra Özbek Balcı, Filistin'de günde 63 kadının öldürüldüğünü ve bu kadınların 37'sinin anne olduğunu söyledi.

Gazzeli anneler için susmayacaklarını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Filistin'de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle yaklaşık 60 bin hamile kadın risk altında. Her gün 180 anne ölümle burun buruna doğum yapıyor. Hamas'ın ateşkes masasına oturmayı kabul etmesi gelecek için bir umuttur. Ancak çağrıya rağmen özellikle Gazze ve Refah'ta artarak devam eden saldırılar İsrail'in niyetini ortaya koymuştur. Biz anneler olarak yine de İsrail'e bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; ateşkes için bir adım bekliyoruz."

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.